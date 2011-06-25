کتابخانه شخصی حمید بهاری راهی کتابخانه مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر زارع بیدکی مدیر فراهمآوری منابع در کتابخانه مجلس با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه این پژوهشگر مدتی با گروه «کتاب آریا» همکاری داشته است کتابهای ارزنده لاتین با دقت توسط ایشان انتخاب شده است.
وی تنوع موضوعی بسیار زیاد کتابها را از مشخصات خاص این مجموعه نفیس دانست و اضافه کرد: در این مجموعه کتابهایی با موضوعات مردمشناسی، جغرافیا، علوم سیاسی، حقوق، معماری، مدیریت، آموزش، کتابهای پزشکی، فنی، کامپیوتر حسابداری و کتابهای مرجع مشاهده میشود.
زارع بیدکی افزود: با صحبتهای انجام شده با این پژوهشگر تمامی کتابهای فنی و پزشکی این مجموعه توسط کارشناسان فراهمآوری به کتابخانههای دانشگاهی اهدا خواهد شد.
وی تاکید کرد کار تفکیک و ثبت کتابها از هفته نخست تیرماه در بخش فراهمآوری شروع میشود و احتمالا تا اواخر هفته به بخش سازماندهی ارسال خواهد شد.
برخی از کتابهای این مجموعه عبارتند از: جشنهای آب: نوروز سوابق تاریخی تا امروز، نقد عکس درآمدی بر درک تصویر، علم زندگی دانشی برای حفظ کامل سلامت ذهن بدن، باغ بهشت شامل اشعار طنز آمیز، اجتماعی، سیاسی، انتقادی و دینی، شراب طهور: سلوک در صراط مستقیم عرفان، ان ال پی و ایجاد تغییرات سریع فردی، اطلس راهنمای آسمان شب، در باب فلسفه عکاسی.
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