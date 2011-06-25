توزیع کارت کنکور90 از فردا/ جدول کامل ایرادات کارت کنکوریها و نحوه رفع نقص

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان کنکور 90 پس از دریافت کارت آزمون خود در صورت هرگونه مغایرت در موارد معلولیت، جنس، دین، زبان و بهیاری باید قبل از ورود به جلسه آزمون با مراجعه به باجه رفع نقص، نقص موجود را برطرف کنند.

در کارت داوطلبان کنکور سال 90 بندی به نام "سوابق تحصیلی وجود دارد و چنانچه داوطلبی مشکل سوابق تحصیلی داشته باشد در این بند این جمله ثبت شده است که "شما مشمول سوابق تحصیلی می باشید". در این صورت داوطلب باید به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کند و نسبت به اطلاع از سوابق تحصیلی خود اقدام کند.

داوطلبانی که پیش از آزمون به گرایش های پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ابراز علاقمندی نکرده اند نیز می توانند در این محدوده با واریز کردن مبلغ 34 هزار ریال که از سوی سازمان سنجش اعلام شده است آن را انتخاب کنند.

مهمترین نکات رفع نقص کارت کنکور سراسری 90

ردیف نکته مهم نحوه رفع نقص و اقدام مقتضی 1 مغایرت در اطلاعات مندرج در بندهای 1 ،3، 4‌،7، 12‌، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21 و 23(شامل نام خانوادگی و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع دیپلم ، شماره ملی، سری وسریال شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزی، منطقه اخذ دیپلم ، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی، استفاده از بورسیه آموزگار، کارمندی، مدرک کاردانی و رشته‌های ویژه فرهنگیان) ورود به سایت سازمان سنجش و بخش ویرایش اطلاعات و اصلاح موادر مغایر حداکثر تا تاریخ 11 تیرماه 90 2 داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال 1384 به بعد است چنانچه خواستار ویرایش اطلاعات مندرج در بندهای 1، 3 ، 4، 7، 12، 13، 15، 16 و 18 کارت شرکت در آزمون خود هستند هر گونه ویرایش اطلاعات منوط به هماهنگی سازمان سنجش و تایید اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرک دیپلم داوطلبان است 3 داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال 1383 و قبل از آن است، چنانچه خواستار ویرایش سال اخذ مدرک دیپلم (بند7) کارت شرکت در آزمون خود به سال 1384 و بعد از آن هستند اعمال موارد ویرایش شده منوط به هماهنگی سازمان سنجش و تایید اداره آموزش وپرورش محل اخذ مدرک دیپلم داوطلبان خواهد بود 4 مغایرت در اطلاعات مندرج در بندهای 2 ، 6، 8 ، 9 و 10 (جنس، دین ، زبان امتحانی، معلولیت و بهیار) کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه 6 تیر تا روز چهارشنبه 8 تیر از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند 5 مغایرت در سهمیه درخواستی داوطلب و چنانچه سهمیه غیر از سهمیه مناطق است و در بند 17 کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج شده است 1) کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ 16 تیر به سایت اینترنتی ایثار www.isaar.ir مراجعه کنند 2) سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوطه مراجعه کنند و مشخصات آنها از طریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ 20 تیر در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد 6 اشکالات کارت شرکت در آزمون از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس مراجعه به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه در روزهای دوشنبه 6 تیر تا چهارشنبه 8 تیر از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 3 در 4، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار 7 ناخوانا بودن شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه در روزهای دوشنبه 6 تیر تا چهارشنبه 8 تیر از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18

تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال 90 یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر است که برای این تعداد با توجه به شناور بودن گروه های زبان و هنر، یک میلیون و 282 هزار و 335 کارت آزمون صادر شده است.

به گزارش مهر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 10 تیر، آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعدازظهر جمعه 10 تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح شنبه 11 تیر برگزار می شود.