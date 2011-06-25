به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دوم برنامه زنده "هفت" که جمعه سوم تیرماه روی آنتن رفت مسعود فراستی و رضا درستکار درباره فیلم‌های روی پرده اکران بهار 90 صحبت کردند.

فراستی این بار از "اخراجی‌ها 3" انتقاد کرد و مسعود ده‌نمکی روی خط آمد تا پاسخ منتقدان فیلمش را بدهد او به سخنان دکتر علی شریعتی و امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت شخصیت مثبت فیلمش به مردم توهین نکرده و در اظهارنظرهای بزرگانی چون امام حسین (ع) و دکتر شریعتی از این صحبت‌ها دیده می‌شود.این مجادله با میانجیگری مجری برنامه به پایان رسید.

در برنامه دیشب نظرسنجی درباره بهترین بازیگر مرد بهار سال 90 انجام شد که 642 هزار نفر در آن شرکت کردند.

پیمان معادی برای بازی در فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" با کسب بیشترین آرا اول شد و پس از آن شهاب حسینی برای بازی در فیلم سینمایی "برف روی شیروانی داغ"، محمدرضا شریفی‌نیا برای "اخراجی‌ها 3" و پولاد کیمیایی برای فیلم "جرم" در رتبه‌های بعد قرار گرفتند.