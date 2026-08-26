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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۴

احضار بازیکن ملی پوش سپاهان به کمیته انضباطی باشگاه

احضار بازیکن ملی پوش سپاهان به کمیته انضباطی باشگاه

با اعلام باشگاه سپاهان مدافع ملی پوش این تیم به دلیل رفتار ناشایست به کمیته انضباطی این باشگاه فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، در پی آسیب به درِ رختکن ورزشگاه شهدای شهر قدس پس از دیدار تیم های فوتبال سپاهان و استقلال، آریا یوسفی برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد.

سپاهان در قبال هرگونه رفتار مغایر با اصول حرفه‌ای و ارزش‌های اخلاقی، فارغ از نام و جایگاه افراد، مطابق مقررات داخلی اقدام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و سپاهان شامگاه یکشنبه اول شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود آبی ها خاتمه یافت و سپاهانی ها متحمل دومین شکست خود شدند.

کد مطلب 6928040

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