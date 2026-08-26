احضار بازیکن ملی پوش سپاهان به کمیته انضباطی باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، در پی آسیب به درِ رختکن ورزشگاه شهدای شهر قدس پس از دیدار تیم های فوتبال سپاهان و استقلال، آریا یوسفی برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد.

سپاهان در قبال هرگونه رفتار مغایر با اصول حرفه‌ای و ارزش‌های اخلاقی، فارغ از نام و جایگاه افراد، مطابق مقررات داخلی اقدام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و سپاهان شامگاه یکشنبه اول شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود آبی ها خاتمه یافت و سپاهانی ها متحمل دومین شکست خود شدند.