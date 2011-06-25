به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورصمدی گفت: میلاد سرخ جشنوارهای است که به دلیل توجه به سینمای دینی میتواند به رونق تولید و ارتقای کیفی سینمایی بیانجامد که مخاطب سینما را از عادتهای روزمره در فیلم دیدن و سینمارفتن دور کند و سلیقهاش را ارتقا دهد.
این مدیر فیلمبرداری سینمای ایران گفت: برگزاری این جشنواره و انتخاب آثار برگزیده در این حوزه مخاطبان را به سمت دیدن و دنبال کردن آثار دینی و مذهبی سوق خواهد داد و از سوی دیگر فرصت خوبی برای تبادل افکار و تجربهها است و نسل جدید سینماگر میتواند از تجربیات نسل قدیم بهره ببرد.
پورصمدی درباره لزوم ساخت آثار با رویکرد دینی و مذهبی و پاسداشت امامان و معصومین (ع) گفت: به عقیده من باید به سمت تولید و ساخت آثاری برویم که پایههای دین ما را تشکیل میدهند. همچنین موضوعاتی که باعث گسترش و ترویج فضایل اخلاقی را در جامعه باعث شود و آثاری باید ساخته و ارایه شود که بیش از پیش به ارزشها و فضایلی که درفطرت انسان وجود دارد و ممکن است کمتر به آنها توجه شود، بپردازد.
مدیر فیلمبرداری "دوزخ، برزخ، بهشت"، "اقلیما"، "بالهای سپید" و... درادامه به حمایت دولت از تولید آثار دینی اشاره کرد و گفت: اساساً سینما صنعت پرهزینهای است و بخش خصوصی کمتر روی فیلمها با مضامین دینی سرمایهگذاری میکند چون نگران بازگشت سرمایه خود است. در این میان تنها حمایتهای دولتی موجب تولید آثار درخور توجه در این حوزه خواهد شد. به عقیده من بسیاری از آثاری که در سه دهه اخیر سینمای کشورمان ساخته شده نگاهی دینی و انسانی در آنها دیده میشود.
وی در ادامه گفت: هنرمندان و فیلمسازان باید با انتخاب سوژهها و ساخت آثار درخور توجه در زمینه ترویج فضایل اخلاقی در جامعه تلاش کنند و از سطحینگری و ظاهرپردازی دوری جسته و پیام اخلاقی ودینی اثر را در لایههای درونی فیلم قرار دهند تا مخاطب را به تعمق و تفکر واداراند. متاسفانه تماشاگر اسیر عادتهایش شده و اگر به ارایه خوراک بد و ناپسند به او ادامه دهیم، همین روند ادامه خواهد یافت.
پورصمدی گفت: "میلاد سرخ" جشنوارهای است که به دلیل توجه به سینمای دینی میتواند به رونق تولید و ارتقای کیفی سینمایی بیانجامد که مخاطب سینما را از عادتهای روزمره در فیلم دیدن و سینمارفتن دور کند. این وظیفه سینما است که با ساخت و تولید آثار درخور توجه سطح سلیقه مخاطب را افزایش دهد و از سوی دیگر وظیفه رسانه ملی است که با پخش آثار خوب و مناسب ذائقه سطحی و سادهپسند مخاطب خود را تغییر دهد. با تولید آثارخوب و پخش آن باید سلیقه مخاطب را از آنچه که هست ارتقاء داد.
نخستین جشنواره فیلم "میلاد سرخ" 12 تا 15 تیرماه 90 همزمان با اعیاد مقدس و نورانی شعبانیه در استان اردبیل برگزار میشود.
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