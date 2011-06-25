برگزاری هفته قرآنی اصفهان در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی شنبه در دیدار مدیران موسسات قرآنی اصفهان اظهارداشت: فعالیتهای قرآنی باید در بسترهای مختلفی همچون خانواده و نیز سایر سیستمهای آموزشی در جامعه توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه در طرح‌های کلان سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس حمایت از فعالی‌های قرآنی قرار داده شده است، افزود: در حال حاضر فضای فعالیتهای قرآنی در کشور بی‌نظیر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با بیان اینکه برنامه‌های متعددی برای مناسبت ماه مبارک رمضان در استان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: هفته مخصوص فعالیتهای قرآنی در کشور ترکیه برگزار خواهد شد.

وی یکی از برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان سال جاری در استان اصفهان را فعالیتهای قرآنی در کشور ترکیه دانست و ادامه داد: این امر سبب ترویج فرهنگ قرآنی در کشورهای مسلمان و نیز افرایش علاقه‌مندان به مباحث قرآنی می‌شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه در استان اصفهان بودجه‌ای جهت ترویج فرهنگ قرآنی اختصاص یافته است، از اختصاص نیم درصد از اعتبارات فرهنگی استان به فعالیت‌های قرآنی خبر داد.

وی ادامه داد: در سال جاری حدود 400 میلیون تومان از اعتبارات فرهنگی برای این امر اختصاص یافته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اعتبارات فرهنگی استان در سال جاری نزدیک به 80 میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: سال گذشته افزون بر 26 میلیارد تومان بودجه فرهنگی دریافت شد.

وی با بیان اینکه وزن فعالیتهای قرآنی باید در حوزه‌های مختلف شناسایی و فعالیت‌های تخصصی صورت گیرد، ادامه داد: 150 میلیون تومان از این اعتبارات به کانون‌های فرهنگی تبلیغی مساجد اختصاص یافته است.

اسماعیلی همچنین از تخصیص مبلغ 50 میلیون تومان به کانونهای فرهنگی و ورزشی بسیج مساجد و نیز مبلغ 100میلیون تومان برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در استان خبر داد.

وی از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی ویژه خود را در این زمینه ابلاغ کنند تا در کمیته مربوطه بررسی و تصویب شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان داشت: مبلغ 100 میلیون تومان دیگر هم از اعتبارات فرهنگی برای کمک به کانون‌های فرهنگی و هنری استان اصفهان اختصاص یافته است.