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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

"قصه پریا" 81 میلیون تومان فروش کرد

"قصه پریا" 81 میلیون تومان فروش کرد

فیلم سینمایی "قصه پریا" ساخته فریدون جیرانی در سینماهای تهران به فروش 81 میلیون تومانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با تعداد 20 سالن سینما در تهران و بعد از 10 روز نمایش توانست 81 میلیون تومان فروش کند. همچنین فیلم "دختر شاه پریون" با داشتن 20 سالن سینما و دو فرهنگسرا توانست 58 میلیون و 200 هزار تومان فروش کند.

باران کوثری، مصطفی زمانی، مهناز افشار، بیژن امکانیان و... بازیگران "قصه پریا" هستند. داستان "قصه پریا" درباره حدیث مسرور است که لابلای خاطرات پسر عموی خود سیاوش متوجه می‌شود او با دختر جوانی آشنا شده و ازدواج کرده است.

فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" داستان مردی ثروتمندی است که در یک تصادف به جای دزد و جیب‌بر وارد خانه دختر شاه پریون می‌شود و گرفتاری‌هایی برایش پیش می‌آید. رامبد جوان، نیوشا ضیغمی، علیرضا خمسه، نازنین کریمی، مهران رجبی، سعید چنگیزیان، مریم سلطانی، فرناز احمدی و شاه‌علی سرخانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 1343760

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