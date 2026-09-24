به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه پنجشنبه در دومین جلسه ستاد خرید حمایتی مرغ مازاد مازندران با اشاره به شرایط بازار و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: خرید حمایتی مرغ مازاد با هدف پشتیبانی از مرغداران، حفظ پایداری تولید و ایجاد تعادل در بازار استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اتحادیه مرغداران، کشتارگاهها و زنجیرههای تولید تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی، تسریع در فرآیند خرید و جمعآوری مرغ مازاد از واحدهای تولیدی از اولویتهای اصلی است و برای تحقق این هدف، همکاری همه بخشهای مرتبط ضرورت دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، کشتارگاههای طیور را یکی از حلقههای مهم اجرای طرح خرید حمایتی دانست و گفت: انتظار میرود کشتارگاههای استان با رویکردی حمایتی و با همکاری نزدیک با اتحادیه مرغداران، زمینه اجرای سریعتر این طرح را فراهم کنند.
نگهدار با اشاره به سهمیه تعیینشده برای خرید حمایتی مرغ در مازندران بیان کرد: سهمیه استان برای این طرح سه هزار و ۸۰ تن تعیین شده که تاکنون برای خرید ۸۸۳ تن مرغ با اتحادیه مرغداران و زنجیرههای تولید قرارداد منعقد شده است.
وی ادامه داد: روند موجود نشاندهنده آغاز مناسب اجرای طرح است، اما برای رسیدن به اهداف تعیینشده باید موانع اجرایی برطرف و هماهنگی میان اتحادیه، زنجیرههای تولید و سایر بخشهای مرتبط تقویت شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: افزایش سرعت انعقاد قراردادها و جمعآوری مرغ مازاد میتواند در مدیریت شرایط بازار، حمایت از تولیدکنندگان و استمرار فعالیت واحدهای مرغداری استان مؤثر باشد.
به گفته وی، دستگاههای مرتبط و فعالان زنجیره تولید باید با همکاری و همافزایی بیشتر، روند اجرای خرید حمایتی را در روزهای آینده شتاب بخشند.
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