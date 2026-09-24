به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دانشآرا عصر پنجشنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری کل استان بوشهر با قدردانی از تلاشهای آنان، بر ضرورت ارتقای اخلاق حرفهای، حفظ کرامت همکاران و رسیدگی به مشکلات مردم تأکید کرد.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: همانگونه که رهبر شهید انقلاب بارها فرمودند، دفاع مقدس گنجینهای ارزشمند است که باید با روایت صحیح به نسلهای آینده منتقل شود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: ما میراثداران شجاعت، غیرت، صبوری، ایمان و صلابت مردمانی هستیم که با تمام وجود پای نظام و انقلاب ایستادند و امروز وظیفه داریم این امانت بزرگ را با تبیین، روشنگری و فرهنگسازی صحیح به نسلهای بعدی منتقل کنیم.
دانشآرا با اشاره به دستاوردهای دوران دفاع مقدس تصریح کرد: کشف استعدادها، تقویت خودباوری، ارتقای توانمندیها، خوداتکایی و شناسایی ظرفیتهای کشور از جمله برکات این دوران بود که به تقویت توان نظامی و بنیه دفاعی کشور انجامید و در دو جنگ تحمیلی اخیر نیز دشمن را ناکام گذاشت.
وی ادامه داد: باید با همان نگاه و روحیه دوران دفاع مقدس برای رفع مشکلات کشور تلاش کنیم؛ چراکه دفاع مقدس دورهای طلایی در تاریخ کشور بود و برکات آن برای همیشه ماندگار خواهد بود.
گرهگشایی از مشکلات مردم، جلوه ارزشمند خدمت قضایی
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به دشواریهای فعالیت در دستگاه قضایی و محدودیتهای موجود بیان کرد: با وجود مشکلات و کمبود امکانات، قضات و کارکنان دستگاه قضایی در انجام وظایف خود کوتاهی نکردهاند و حتی در شرایط دشوار نیز مسئولیتهای قانونی خود را بهدرستی انجام دادهاند.
دانشآرا خاطرنشان کرد: در شرایط سخت و بحرانی، ممکن است برخی مشاغل امکان فاصله گرفتن از مناطق و محیطهای پرخطر را داشته باشند، اما مجموعه قوه قضاییه در چنین شرایطی نیز در کنار مردم باقی مانده و قضات و کارکنان با تحمل سختیها به مسئولیتهای خود عمل کردهاند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای ارزشهای اخلاقی و معنوی در دستگاه قضایی اظهار کرد: مسائل معیشتی و اقتصادی کارکنان موضوعی مهم است و باید برای رفع مشکلات موجود تلاش شود، اما گرهگشایی از مشکلات مردم نیز یکی از ارزشمندترین مصادیق خدمت به شمار میرود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: اینکه یک قاضی یا کارمند دستگاه قضایی بتواند با اخلاقمداری و از طریق یک تصمیم، اقدام یا رسیدگی، مشکل مالی، حیثیتی یا حقوقی فردی را برطرف کند، از ارزشمندترین خدماتی است که میتوان به مردم ارائه داد.
دانشآرا، جایگاه قضاوت و فعالیت در دستگاه قضایی را فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم و احقاق حق دانست و گفت: همه همکاران قضایی و اداری، هر کدام در جایگاه خود، در فرآیند تحقق و توسعه عدالت نقش دارند.
وی با بیان اینکه نقشآفرینی در تحقق عدالت تنها به قضات محدود نمیشود، افزود: کارکنان اداری، وکلا، کارشناسان و سایر افراد مرتبط با دستگاه قضایی نیز در فرآیند رسیدگی و اجرای عدالت نقش مؤثر دارند و هر اقدامی در این مجموعه میتواند بر زندگی مردم اثرگذار باشد.
پیگیری مشکلات و مطالبات کارکنان دستگاه قضایی
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، خدمت در این مجموعه را از مسئولیتهای مهم در صیانت از حقوق مردم و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و بر اهمیت توجه به شأن و جایگاه کارکنان تأکید کرد.
دانشآرا با اشاره به اقدامات انجامشده در قوه قضاییه برای رسیدگی به مسائل کارکنان اظهار کرد: حفظ حرمت، شأن و جایگاه همکاران و رسیدگی به مسائل آنان مورد توجه مدیریت عالی قوه قضاییه قرار دارد و مطالبات و مشکلات کارکنان نیز با جدیت پیگیری میشود.
وی با قدردانی از تلاش قضات، کارکنان و مدیران دادگستری استان بوشهر گفت: همکاران دستگاه قضایی با وجود افزایش مأموریتها، نیاز به نیروی انسانی و محدودیتهای موجود، با تمام توان در حال خدمت هستند و تلاش میکنند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پایان با قدردانی از حضور و همراهی قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر، برای آنان و خانوادههایشان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم را از خداوند متعال مسئلت کرد.
در پایان این مراسم، از قضات و کارکنان نمونه دادگستری کل استان بوشهر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
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