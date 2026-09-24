تأمین ۲۰۰ میلیارد ریال برای احداث نیروگاه خورشیدی در مدارس بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر عصر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مولدسازی برای نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در پشتبام مدارس تأمین اعتبار شده است.
وی افزود: این طرح با مشارکت دستگاههای اجرایی استان در حال پیگیری است و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز در زمینه انتخاب پیمانکار و انجام تشریفات قانونی برای اجرای پروژه در مدارس هدف همکاری میکند که تاکنون پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تشریح جزئیات مرحله نخست این طرح بیان کرد: در فاز نخست، ۹۰ مدرسه برای اجرای نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته شده که تجهیزات مورد نیاز ۴۹ مدرسه تأمین شده و پیمانکار ۴۹ مدرسه نیز مشخص شده است.
دانشفر با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در محیطهای آموزشی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر توسعه زیرساختهای انرژی پاک، زمینه آشنایی عملی دانشآموزان با مزایای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و نهادینهسازی فرهنگ مصرف انرژی پاک را فراهم میکند.
توسعه رشتههای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توسعه آموزشهای فنی و مهارتی اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش در هنرستانها از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای مهارتی برونسازمانی و آموزش در محیط واقعی کار، در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به راهاندازی رشتههای تخصصی جدید در هنرستانها افزود: در همین راستا، اقدامات لازم برای ایجاد رشتههای ایمنی و آتشنشانی در شهرستانهای بوشهر، دشتستان و کنگان انجام شده است.
دانشفر ادامه داد: با توجه به استقبال از این رشتهها در شهرستان جم، توسعه آن در قالب سه رشته در سال تحصیلی جدید مورد توجه قرار گرفته است تا زمینه بهرهمندی بیشتر دانشآموزان از آموزشهای تخصصی و مهارتمحور فراهم شود.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون تقویت آموزشهای مهارتی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: توسعه هنرستانها و ارتقای سطح مهارتآموزی دانشآموزان باید بهعنوان یکی از اولویتهای نظام آموزشی دنبال شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان با قدردانی از مشارکت ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان گفت: با پیگیریهای انجامشده، اجرای برنامههای مهارتی در هنرستانهای شهرستانهای موردنظر طی سال تحصیلی جاری دنبال خواهد شد.
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