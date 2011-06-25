تکذیب نفوذ جریان انحرافی در دستگاه قضایی ورامین

سیدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان اجرایی توسط مسئول مافوق نصب و یا عزل می شوند، به عنوان مثال فرماندار یک شهرستان توسط استاندار منصوب یا معزول می شود اما قضات و دادیارها همگی مستقیم توسط رئیس قوه قضاییه منصوب و معزول می شوند.

وی شایعه نفوذ جریان انحرافی در دستگاه قضایی این شهرستان را به شدت تکذیب کرد و یادآور شد: از آنجایی که قضات توسط رئیس دستگاه قضا و با یک واسطه از طرف ولی فقیه منصوب می شوند، جریان انحرافی به هیچ وجه توانایی نفوذ در این دستگاه را حال در ورامین یا هر جای دیگر کشور ندارد.

این مسئول از مردم خواست هوشیارانه، به شایعات بی اساس دقت نکنند و افزود: دشمن قصد دارد با شایعه پراکنی سبب تشویش افکار عمومی شود ولی مردم عزیز بدانند که بنیانهای قضایی نظام اسلامی بسیار قدرتمندتر از آن است که جریانهای سیاسی بتوانند در آن نفوذ کنند.