تبلیغات شهری گرگان نابسامان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر شنبه در جلسه این کمیسیون افزود: متاسفانه طی سال های اخیر در گرگان شاهد نابسامانی و پراکندگی تبلیغات و اطلاع رسانی هستیم.

وی گفت: شهرداری و شرکت های تبلیغاتی سطح شهر سازه های گسترده ای را در سطح شهر ایجاد کرده اند که این موجب نازیبایی فضای شهری و نارضایتی شهروندان گرگانی شده است.

وی افزود: شهرداری و سازمان های مختلف متناسب با فضای فرهنگی و مذهبی شهر و اولویت های مناسبتی جامعه توسط شرکت های مجری تبلیغات با بهره مندی از بیلبوردها و داربست های سطح شهر در طول سال اقدام به اطلاع رسانی، آذین بندی می کند که توجه به لزوم حفظ زیبایی شهر باید طرح ساماندهی تبلیغات شهری و جمع آوری داربست ها و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت های تبلیغاتی در دستور کار شورای اسلامی شهر گرگان قرار بگیرد.

گرزین افزود: براساس مفاد بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری ها و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شهرداری شهرداری مسئول و متولی فعالیت های تبلیغات محیطی ومرجع صدور مجوز نصب و بهره برداری از پیکره های تبلیغاتی در بزرگراه ها و سایر نقاط عمومی شهر است.

وی تصریح کرد: شایسته است کلیه شرکتها، سازمانها و افراد مرتبط با امر تبلیغات محیطی با رعایت ضوابط و مقررات تدوین شده نسبت به نظم بخشیدن به وضع موجود اقدام کرده و در زیباسازی فضای شهری از طریق احترام به قانون و ارائه راه کارهای مناسب و نوآورانه سهم داشته باشند.