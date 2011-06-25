  1. استانها
  2. گلستان
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

گرزین:

تبلیغات شهری گرگان نابسامان است

تبلیغات شهری گرگان نابسامان است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری گرگان با انتقاد از پراگندگی فضای تبلیغاتی و ایجاد نا به هنجار داربست های تبلیغی در سطح شهر خواستار ساماندهی این موضوع توسط شهرداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر شنبه در جلسه این کمیسیون افزود: متاسفانه طی سال های اخیر در گرگان شاهد نابسامانی و پراکندگی تبلیغات و اطلاع رسانی هستیم.

وی گفت: شهرداری و شرکت های تبلیغاتی سطح شهر سازه های گسترده ای را در سطح شهر ایجاد کرده اند که این موجب نازیبایی فضای شهری و نارضایتی شهروندان گرگانی شده است.

وی افزود:  شهرداری و سازمان های مختلف  متناسب با فضای فرهنگی و مذهبی شهر و اولویت های مناسبتی جامعه  توسط شرکت های مجری تبلیغات با بهره مندی از بیلبوردها و داربست های سطح شهر در طول سال اقدام به اطلاع رسانی، آذین بندی می کند که توجه به لزوم حفظ زیبایی شهر باید طرح ساماندهی تبلیغات شهری و جمع آوری داربست ها و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت های تبلیغاتی در دستور کار شورای اسلامی شهر گرگان قرار بگیرد.

گرزین افزود: براساس مفاد بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری ها و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شهرداری شهرداری مسئول و متولی فعالیت های تبلیغات محیطی ومرجع صدور مجوز نصب و بهره برداری از پیکره های تبلیغاتی در بزرگراه ها و سایر نقاط عمومی شهر است.

وی تصریح کرد: شایسته است کلیه شرکتها، سازمانها و افراد مرتبط با امر تبلیغات محیطی با رعایت ضوابط و مقررات تدوین شده نسبت  به نظم بخشیدن به وضع موجود اقدام کرده و در زیباسازی فضای شهری از طریق احترام به قانون و ارائه راه کارهای مناسب و نوآورانه سهم داشته باشند.
کد مطلب 1343949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها