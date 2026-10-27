به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این نهاد امروز سه شنبه اعلام کرد: پاکستان از وضعیت مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران نگران است. چرا که بر شورای امنیت تاثیر منفی گذاشته است.

دیپلمات پاکستان در این باره ادامه داد: از یک سو وضعیت میدانی در چند ماه گذشته تنش آمیز و پرمخاطره بوده است، از سوی دیگر اختلاف نظرهای عمیق باعث از بین رفتن اتفاق نظرها در شورای امنیت در این خصوص شده است. در ارتباط با رویدادهای اخیر می‌خواهم به حساسیت و شکنندگی اوضاع اشاره کرده و مخاطرات تشدید تنش‌ها را یادآوری کنم.

وی سپس اضافه کرد: حل‌وفصل دیپلماتیک این موضوع از هر زمان دیگری حیاتی تر به نظر می‌رسد. باید روحیه همکاری، چند جانبه‌گرایی و درک متقابل احیا شود تا از این طریق بن بست کنونی شکسته شود. امیدواریم که این شورا با وحدت رویه در هدف، در مسیر حل و فصل مسالمت‌آمیز این موضوع گام بردارد. پاکستان از همه طرف‌ها می‌خواهد که در این خصوص خویشتن داری کرده از بیان سخنان غیرمسئولانه و برهم زننده ثبات خودداری کنند و از هرگونه سخنانی که خطر تجدید تنش‌ ها را افزایش می‌ دهد دوری کنند تا مسیر امنیت و ثبات برای همه فراهم گردد.

نماینده دائم پاکستان افزود: اسلام آباد بر حمایت قاطع خود از حل و فصل همه موضوعات به طرق مسالمت آمیز، رویه‌های دیپلماتیک و گفتگوهای ادامه‌دار، تاکید دارد. ما باید حل و فصل مبتنی بر مذاکره را در خصوص موضوع هسته‌ای ایران مطابق با حقوق، وظایف و مسئولیت‌ های همه طرف‌ های مرتبط در پیش بگیریم، آن هم به گونه‌ ای که نظام عدم اشاعه حفظ شود، در حالی که از صلح و امنیت جهانی و بین‌ المللی اطمینان پیدا کنیم.