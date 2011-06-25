۴۰ درصد شبکه آبرسانی روستایی قم مستهلک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابوالقاسمی راد ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، با بیان اینکه یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی برای آبرسانی به روستاهای قم بکار برده شده است، اضافه کرد: ۴۰ درصد از این خط لوله‌ها مستهلک شده است.



وی ابراز داشت: با توجه به اینکه پس از ۲۵ سال، عمر طرح تمام می‌شود، در سال باید ۵۵ کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی به روستاهای استان بازسازی و اصلاح شود.



وی با بیان اینکه در بحث خشکسالی موضوع مدیریت مصرف مطرح می‌شود که دارای سه محور اصلی است عنوان کرد: نخست عوامل فنی مهندسی است که سعی شده پروژه‌های جدید مطابق با استانداردهای روز دنیا و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد باشد، دومین محور فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب و مدیریت کردن تقاضا‌ها است که انجام اینکار نیازمند افزایش آگاهی عمومی مردم است و آخرین محور نیز رعایت قوانین و مقررات است.



ابوالقاسمی راد ادامه داد: ‌ GIS تله کنترل یا تله متری که‌‌ همان کنترل آبرسانی است در سال گذشته در قنوات نصب و راه اندازی شده است.



معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی قم افزود: پیمانکار تله کنترل در بخش سلفچگان نیز مشخص شده است و در حال اجرا است و تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.



وی با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی اعتبار بسیار زیادی را می‌طلبد، گفت: کنترل کیفیت آب از اولویت‌های اول شرکت آبفار استان است و این را حق مشترکین روستایی می‌دانیم.



معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی قم اظهار داشت: ‌ تمام تلاش این است که روستاییان قم از آب بهداشتی و سالم برخوردار باشند و اجرای کامل این هدف زحمات و کار بسیار را می‌طلبد.



وی با بیان اینکه روزهای پایان هفته پیک مصرف روستاییان قم به اوج خودش می‌رسد و مصرف آن‌ها چندین برابر وضعیت نرمال می‌رسد، اضافه کرد: از روستاییان خواهشمند است در مصرف آب صرفه جویی کنند و در صورت مشاهده تخلف و مصرف بیش از حد برخی مشترکین اقدامات اولیه و همچنین حکم قضایی برخورد با اینگونه افراد گرفته شده است و اگر مشترکی رعایت نکند با آن برخورد می‌شود همچنین در سال گذشته ۲۰۰ پرونده مشترکین متخلف به دادگستری ارجاع داده شده است.



معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی قم در خصوص نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه PM ابراز داشت: PM نگهداری پیشگیرانه است که تا کنون ۵۰ درصد اجرای این طرح پیش رفته است و با اجرای این سیستم ماکانیزه با کاهش هزینه، پرت انرژی و ارائه خدمات بیشتر همراه خواهیم بود.