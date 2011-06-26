هنر بداهه نوازی نمایش معرفت موسیقی است

همایون خرم استاد موسیقی ایرانی ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف مراحل بداهه نوازی به خبرنگار مهر، گفت : یادگیری هنر موسیقی و اجرای قطعات در دستگاه های موسیقی ایرانی دشوار است و کسی که این مراحل را می آموزد باید با تمرین های بسیار این نوع موسیقی را مدام بازآموزی کند تا به یک هنرمند و موسیقی شناس تبدیل شود ؛ در واقع آموختن این هنر زمان می برد و صبوری بسیاری می طلبد از همین رو یک جوان تازه کار نمی تواند ساز خود را برای بداهه نوازی بردارد و به گمان خود هنر بداهه نوازی را به نمایش بگذارد.

وی در ادامه افزود : هنر بداهه نوازی با ارزش است و به نوعی درس پس دادن است درواقع هنرمندی که بداهه نوازی می کند نسبت به آنچه آموخته، شناخت و معرفت پیدا کرده است و با بداهه نوازی دین خود را به این نوع موسیقی ادا می کند از همین رو یک جوان تازه کار باید پیچ و خم ها و فراز و فرودهای موسیقی ایرانی را با تمام وجود درک کند و بعد وارد حیطه بداهه نوازی شود.

این آهنگساز در ادامه با اشاره به شناخت در هنر موسیقی گفت : زمانی که یک فرد جویای علم موسیقی ایرانی نسبت به این هنر شناخت پیدا کرد عشق را هم تجربه می کند و در سایه این دو عنصر یعنی شناخت و عشق است که بارقه هایی از بداهه نوازی برمبنای اصالت شکل می گیرد.

خرم در ادامه صحبت های خود انتشار کتاب دوم نوای مهر را در راستای پرورش هنر بداهه نوازی دانست و گفت : یکی از دغدغه های من پرورش هنر بداهه نوازی در جوانانی است که با شور و حرارت موسیقی ایرانی را آموخته اند از همین رو کتاب نوای یک به چاپ رسیده و کتاب نوای دو را نوشته ام و تا یک ماه آینده منتشر می شود؛ این کتاب سه رساله شور ، آواز ابوعطا و آواز دشتی را دربرمی گیرد که در هریک از آنها مقام های مربوط به همراه قطعاتی از ساخته های خودم منتشر شده است و در آخر هم یکی از نت های آهنگ های خودم را برای پرورش بداهه نواز گذاشته ام .

وی در پایان در خصوص چگونگی واگذاری سازهای خود به موزه صبا گفت : در این مورد با من صحبتی نشده است و اطلاعی ندارم اما استاد صبا حق بزرگی به گردن من دارد و هرآنچه که مربوط به این استاد بزرگوار باشد با جان و دل انجام می دهم.