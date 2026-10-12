به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح شامگاه دوشنبه در نشست فرمانداری میاندورود و جمعی از مسئولان، با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی اظهار کرد: هنر یکی از مهم‌ترین ابزارها برای نزدیک کردن جوامع و ملت‌ها به یکدیگر است و می‌تواند زمینه‌ساز تفاهم و همبستگی میان انسان‌ها باشد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی و ریشه‌های اصیل جامعه افزود: هنر علاوه بر ایجاد زیبایی در زندگی، در حل مسائل اجتماعی، افزایش تفاهم و تقویت ارتباطات انسانی نیز نقش بنیادین دارد.

این هنرمند با بیان اینکه پاسداشت فرهنگ و حمایت از فعالیت‌های هنری می‌تواند به افزایش آگاهی اجتماعی و تحکیم روابط میان جوامع کمک کند، بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در مسیر توسعه اجتماعی تأکید کرد.

ضرورت تشکیل انجمن خوشنویسان در میاندورود

در ادامه این نشست، مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود، با اشاره به نقش هنرمندان در پویایی جامعه گفت: هنرمندان از ارکان اصلی شکل‌گیری و برگزاری رویدادهای اجتماعی هستند و بهره‌گیری از ظرفیت هنر می‌تواند به تقویت امید، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی منجر شود.

وی حمایت از هنرمندان و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی را ضروری دانست و افزود: فرهنگ و هنر باید جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان داشته باشد و استفاده از توانمندی هنرمندان بومی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک و پویایی بیشتر جامعه شود.

فرماندار میاندورود همچنین با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی مرکز فرهنگی شهرستان بیان کرد: این طرح پیش‌تر در شمار پروژه‌های راکد قرار داشت و حمایت‌های استاندار مازندران در مسیر تکمیل آن، زمینه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری را فراهم کرده است.

بابایی لولتی تشکیل و تقویت انجمن خوشنویسان شهرستان را از نیازهای حوزه فرهنگ و هنر دانست و تصریح کرد: ایجاد بستر مناسب برای فعالیت انجمن‌های هنری، در شناسایی استعدادهای بومی، حمایت از هنرمندان و گسترش برنامه‌های فرهنگی نقش مؤثری دارد.

وی در پایان با اعلام آمادگی شهرستان برای میزبانی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، بر تعامل مستمر با هنرمندان و انجمن‌های تخصصی برای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی میاندورود تأکید کرد.