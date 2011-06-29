برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی چالش جدی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جوئی در مصرف آب گفت: برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی چاه ها و دشت ها مهمترین و اساسی ترین چالش اقتصادی مدیریت منابع آبی در استان سمنان محسوب می شود.

90 درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود



وی با بیان اینکه مردم به ویژه کشاورزان استان سمنان باید با استفاده درست در مصرف آب صرفه جوئی کنند، گفت: حدود 90 درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود که با صرفه جویی کشاورزان بسیاری از مسکلات کمبود آب در استان کم می شود.



به گفته وی، هشت درصد از منابع آبی صرف شرب و بهداشت و تنها دو درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.



وی ادامه داد: پتانسیل آب های سطحی و زیرزمینی استان سمنان بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب است که حدود یک میلیون و 100 هزار متر مکعب آن در بخش کشاورزی به مصرف می رسد.



حفاظت از 15 میلیون مترمکعب آب سالجاری در استان سمنان



وی با بیان اینکه با تمام اجرای طرحهای مختلف قریب 10 میلیون متر مکعب از منابع آبی استان سمنان سال گذشته مورد حفاظت قرار گرفت، ادامه داد: پیش بینی می شود امسال این مقدار به حدود 15 میلیون مترمکعب برسد.



به گفته وی، 90 درصد از منابع آبی این استان در بخش کشاورزی مصرف می شود که اگر کشاورزان 10 درصد در این امر صرفه جوئی کنند منابع آب مورد نیاز شرب و صنعت استان سمنان تامین می شود.



وی با اشاره به اینکه برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی استان سمنان افزایش هزینه، انرژی و سرمایه گزاری بیشتر، تخلیه روستاها و نیز پایین آمدن کیفیت آب استان را بدنبال دارد، اضافه کرد: کاهش نزولات جوی و برداشت بیش از حد از سطح آب در دشت های مختلف استان باعث افت بیش از حد سطح آب در دشت های استان شده است.



فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از منابع آبی



جعفری با اشاره به اینکه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای استفاده صحیح از منابع آبی اولویت اول این شرکت است، گفت: سمنان به دلیل کویری بودن از نظر منابع آبی فقیرتر از سایر نقاط کشور است و رفع این مشکل نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتری دارد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه داد: سیاست وزارت نیرو استفاده از آب مازاد کشاورزی و تزریق آن به بخش صنعت است و پروژه هایی که توسط این شرکت مطالعه و اجرا می شود ایجاد صنایع کم آب بر را مدنظر دارد.



استفاده از طرحهای مدرن و نوین کشاورزی باید گسترش یابد



وی خواستار رعایت الگوی مصرف آب و استفاده از طرحهای مدرن و نوین کشاورزی شد و افزود: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال و رئیس جمهور در سفر به استان سمنان اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی را مورد تاکید قرار دادند.



مصرف بهینه آب با ترویج شیوه های نوین آبیاری



جعفری با اشاره به اینکه توصیه وزارت نیرو بر این است که مصرف بهینه آب را با ترویج شیوه های نوین آبیاری محقق سازد، گفت: بر این اساس این وزارتخانه کشاورزان و بهره برداران را به این مهم تشویق و ترغیب نماید.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه داد: این شرکت برای جبران بخشی از افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف چندین پروژه تغذیه مصنوعی با هدف تغذیه و تقویت سفره آب زیرزمینی و تعادل بخشی منابع در سطح استان سمنان را به اجرا درآورده است.



وی حفظ و صیانت از منابع آبی استان سمنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: آب منطقه ای سمنان اقدامات مدیریتی طرح تعادل بخشی را با جدیت پیگیری می کند.



وی با اشاره به اینکه استان سمنان با توجه به محدودیت منابع آبی در استان نقش تعیین کننده ای در بحث جهاد اقتصادی دارد، گفت: بهره گیری از مصادیق جهاد اقتصادی و هدف چشم انداز 20 ساله، دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر برنامه های شرکت آب منطقه ای سمنان است.



وی یادآور شد: حفاظت و صیانت از سفره های آب زیرزمینی با هدف ایجاد توازن بین منابع و مصارف آب زیرزمینی، افزایش سطح درآمدی شرکت در برنامه این شرکت است.