به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی عصر سه‌شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با هدف بررسی وضعیت منابع آبی استان در محل دفتر خود، اظهار کرد: تأمین آب شرب مردم به‌ویژه در ماه‌های گرم سال مسئولیتی سنگین و حیاتی است.

وی با تأکید بر اینکه امیدآفرینی برای مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولان است، اظهار کرد: مردمی که همواره پای کار نظام و انقلاب هستند، انتظار دارند مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح، مشکلات و دغدغه‌های آنان را کاهش دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به محدودیت منابع آبی در استان یادآور شد: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و استفاده صحیح از منابع موجود، اجرای طرح‌های آبخیزداری، ذخیره‌سازی آب‌های سطحی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند در کاهش مشکلات کم‌آبی مؤثر باشد.

مطیعی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره هدررفت آب در شبکه‌های انتقال ادامه داد: در صورت صحت این گزارش‌ها، نوسازی و بازسازی شبکه‌های فرسوده باید در کنار مدیریت مصرف به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا از اتلاف منابع آبی جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز تأکید کرد و افزود: استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید به حداقل برسد و تمامی دستگاه‌ها در مسیر مدیریت مصرف آب همکاری لازم را داشته باشند.

امام جمعه سمنان با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هشدار داد و بیان کرد: مدیریت صحیح منابع آب و اجرای دقیق قوانین می‌تواند از تشدید بحران کم‌آبی و پیامدهایی همچون فرونشست زمین در استان جلوگیری کند.

وی در ادامه انتقال آب از دریای خزر را از مطالبات مهم مردم استان سمنان برشمرد و افزود: این پروژه باید با جدیت از سوی دولت پیگیری شود و زمینه لازم برای حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای آن فراهم آید.