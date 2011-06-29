۸ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۶

آیت الله دری نجف آبادی:

تربیت قرآنی در جامعه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: توجه به تربیت قرآنی جوانان و نوجوانان در جامعه اسلامی ایران لازم و ضروریست.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه دوشنبه با بیان این مطلب در دیدار با رئیس سازمان درالقرآن کشور و جامعه قرآنی استان مرکزی افزود: باید با تقویت حوزه تربیت قرآنی آینده دینی ومعنوی کشور را تضمین کرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که هجمه دشمنان علیه فرهنگ غنی اسلامی ایران روز به روز بر شدت خود می افزاید تقویت فرهنگ قرآنی و توجه به تربیت قرآنی نقش مؤثری در راستای مقابله با این توطئه ها ایفا می کند.
 
وی با تاکید بر ضرورت ترویج آموزشهای قرآنی در بخشهای مختلف روخوانی، روانخوانی، صوت و لحن وتفسیر گفت: جای تفسیر قرآن در استان مرکزی خالی است.
 
آیت الله دری نجف آبادی بیان داشت: تقویت بستر تفسیر قرآن بستر بهره مندی افراد جامعه از مفاهیم ارزشمند و غنی قآانی در جامعه را فراهم می کند.
 
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی یادآور شد: امروز ما به عنوان شاگردان مکتب تشیع و پاسداران خون شهیدان رسالت قرآنی بزرگی را عهده دار هستیم که باید به خوبی آنرا عملی کنیم.
