تربیت قرآنی در جامعه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه دوشنبه با بیان این مطلب در دیدار با رئیس سازمان درالقرآن کشور و جامعه قرآنی استان مرکزی افزود: باید با تقویت حوزه تربیت قرآنی آینده دینی ومعنوی کشور را تضمین کرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که هجمه دشمنان علیه فرهنگ غنی اسلامی ایران روز به روز بر شدت خود می افزاید تقویت فرهنگ قرآنی و توجه به تربیت قرآنی نقش مؤثری در راستای مقابله با این توطئه ها ایفا می کند.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج آموزشهای قرآنی در بخشهای مختلف روخوانی، روانخوانی، صوت و لحن وتفسیر گفت: جای تفسیر قرآن در استان مرکزی خالی است.

آیت الله دری نجف آبادی بیان داشت: تقویت بستر تفسیر قرآن بستر بهره مندی افراد جامعه از مفاهیم ارزشمند و غنی قآانی در جامعه را فراهم می کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی یادآور شد: امروز ما به عنوان شاگردان مکتب تشیع و پاسداران خون شهیدان رسالت قرآنی بزرگی را عهده دار هستیم که باید به خوبی آنرا عملی کنیم.