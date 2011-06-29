احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار نمایشنامه‌های خود در قالب یک کتاب خبر داد و گفت: من از سال 56 تا همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم کار نمایشنامه نویسی نیز انجام می‌داده‌ام و این روزها به پیشنهاد مدیر نشر «افراز» تصمیم دارم مجموعه‌ای از 6 یا 7 نمایشنامه خودم را در قالب کتابی با عنوان «دالو و چند نمایشنامه دیگر» منتشر کنم.

وی ادامه داد: این نمایشنامه‌ها شامل آثاری است که از سال 56 تا 72 نوشته شده است و در میان آنها می‌توانم به آثاری مثل «دالو»، «سیاه دوم»، «ژنرال شبانه»، «مشت در گنجه» و «حکایت همچنان باقی است» اشاره کنم.

بیگدلی در ادامه با اشاره به معطل ماندن رمان «بی‌تردید سه شنبه بود» برای اخذ مجوز نشر بعد از 15 ماه از تحویل آن به اداره کتاب گفت: تا آنجایی که پیگیری کردم خبری از کتاب نیست. به نظرم می‌رسد کتاب باید در ارشاد گم شده باشد و احتمالاً به زودی یک نسخه دیگر از من می‌خواهند.

نویسنده «آنای باغ سیب» اضافه کرد: ای‌کاش ایرادی یا اصلاحی و یا هر جواب دیگری در این باره داده بودند اما اصلاً خبری از کتاب نیست. البته این اتفاق قبل از این هم برای «آوای نهنگ» افتاد و بعد از 39 ماه اثر مجوزدار شد و چند ماه بعد هم‌ ارشاد به آن جایزه داد. این چیزها را که می‌بینیم انگشت به دهان می‌مانم!

بیگدلی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری تعدادی از داستان‌های کوتاهش در قالب کتابی با نام «کتاب کوچک اندوه» ادامه داد: از انتشار این داستان‌ها منصرف شده‌ام. وقتی یک کتاب در محاق می‌ماند و انتظار مجوز را می‌کشد آدم دیگر میلش نمی‌کشد کتاب چاپ کند. اگر هم بخواهم این کار را بکنم همزمان باید دو یا چند اثر را به بازار بفرستم و به نظرم این مسئله باعث می‌شود یکی از این آثار سوخت شود و به هدر رود.

وی ادامه داد: کتاب کوچک «اشباح» در کنار کتاب کوچک «اندوه» دو مجموعه داستانی هستند که در کنار دو رمان «گنجشک‌ها در حیاط» و «امروز یا فردا» آنها در قفسه کتابخانه‌ام گذاشتم تا شاید در زمانی مناسبتر برای انتشار آنها اقدام کنم.

نویسنده «آوای نهنگ» در ادامه از نگارش رمان جدید به نام «خلوت خفتگان» خبر داد و گفت: این کتاب را همراه داستان بلند اندکی سایه در سال 62 و 63 نوشتم ولی امروز نیاز به بازنویسی جدی دارد؛ مثل اندکی سایه که چهار بار بازنویسی شد.