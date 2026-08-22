به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از ۲۶ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان بهاباد، با یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، خدمت بیمنت را الگوی مسئولیتپذیری دانست.
وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختی، اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا با تمرکز بر ظرفیتهای معدنی و صنعتی، چهره محرومیت را از شهرستانها بزداییم و با ایجاد ارزش افزوده، شاهد تحول اقتصادی در این مناطق باشیم.
استاندار یزد در ادامه افزود: پروژههای افتتاح شده در بهاباد، گامی عملی در مسیر تحقق این اهداف و افزایش اشتغالزایی در منطقه است.
وی همچنین با اشاره به اعتبار ۱۲ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریالی طرحهای اجرایی شده در این شهرستان، بر اهمیت سرمایهگذاری در زیرساختهایی نظیر نیروگاههای خورشیدی، تصفیهخانهها و معادن تأکید کرد.
وی در پایان، با اشاره به رویکرد تعاملی خود در سفرهای شهرستانی، ضمن تأکید بر شنیدن مستقیم صدای مردم، از دیدار با رانندگان و اهالی روستای پرک در حاشیه این سفر و رسیدگی به مطالبات آنان خبر داد.
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