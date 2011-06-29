مبنای حرکت مجلس در مسیر نگاه مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی سه شنبه شب در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " با توجه به جریان انحرافی که در اطرافیان رئیس جمهور ایجاد شده آیا طرفداران دولت و اصولگرایان به اتحاد لازم در انتخابات مجلس خواهند رسید" اظهار داشت: دلیلی بر نا امیدی در این زمینه وجود ندارد البته باید تلاش داشت تا این مسیر طی شود و گامهایی هم در این عرصه برداشته شده وشخصا نگاه مثبتی به این موضوع دارم.

وی در ادامه افزود: همانگونه که با نوع تفکر پارلمان ایران آشنایی دارید، همبستگی بسیار خوبی میان نمایندگان مجلس در این زمینه‌ها وجود دارد و برای رفع این موارد باید از یک مبانی فکری و روش مند در مسائل اسلامی برخوردار باشیم.

لاریجانی بیان داشت: این موضوع به این منزله است که هر قرائتی از اسلام نمی تواند معقول باشد و یا بر حکمت اسلامی و سنت امام خمینی (ع) منطبق باشد، آن چیزی که مبنای حرکت مجلس است آن قرائتی از اسلام است که مبتنی بر روشهای حوزوی، اسلامی، مراجع تقلید، عالمان و نگاه نافذ رهبر انقلاب است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته افراد مختلف نظرات مختلفی دارند که این نظرات در جایگاه خود باید در مجامع روشنفکری کشور مورد بحث و نقد قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهم صنعت و تولید در این سبد حمایتی چه میزان است" گفت: قرار بود نیمی از درآمد اصلاح قیمت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای ایجاد رفاه عمومی، بهبود بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی و کمک به صنعت و کشاورزی و دامپروری در نظر گرفته شود.

لاریجانی ادامه داد: این بحث در بودجه ۹۰ مطرح شد و با توجه به این که نیمی از راه طی شده بود مجلس نگاه ترمیمی به این موضوع داشت از این رو نسبتها تعدیل شد و رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به کشاورزان، صنایع و دامداران و درواقع بخش تولیدی کشور تعلق گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "چرا هنوز پرداخت سهم شهرداریها در طرح اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در ابهام قرار دارد" گفت: این ریزه کاریها در قانون مدون نشده و در دست دولت است که نیازهای هر بخش را مشخص کند اما عناوین این یارانه ها مشخص هست.

لاریجانی ادامه داد: ۵۰ درصد یارانه ها به حمل و نقل، بهبود بهداشت و سلامت کشور، مقوله صنعت و زراعت و دامداری تخصیص یافته اما انتظار مجلس این است که دولت این پروژه را که به صورت بسته در نظر گرفته پیگیری کند.

وی ادامه داد: دولت بیشتر به عناوینی که در قانون آمده توجه کند در غیر این صورت مجلس به اجبار به جزئیات این طرح خواهد پرداخت و به نظر من منطقی تر این است که خود دولت که در مقام اجرا قرار دارد وارد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه " چرا اجرای تونل گلاب متوقف شد" گفت: مسئله آب زاینده رود یک مسئله ملی در کشور است و باید با یک نگاه ملی به آن توجه شود به همین دلیل مجلس مباحثی که نیاز به پی گیری مرکزی دارد به طور جد مورد توجه قرار می دهد.