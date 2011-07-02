سیاست محدودیت ورود بانوان به دانشگاه ناکارآمد است

سیده شبنم فاطمی در گفتگو با مهر، با اشاره به افزایش ورودی دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها، تحصیل را برای بانوان مفید ارزیابی کرد گفت: در حال حاضر جامعه با شتاب به سمت پیشرفت و فناوری در حرکت است و تمام کسانیکه در این اجتماع زندگی می‌کنند نیز باید بتوانند با تحصیل علوم مختلف از جامعه عقب نمانند.

وی فیلتر گذاری و جلوگیری از ورود بانوان به دانشگاه را ناکارامد توصیف کردو عنوان داشت: ممانعت از ورود به دانشگاه و همچنین تفکیک جنسیتی برخی ار رشته‌ها تنها می‌تواند به عنوان مسکن در کوتاه مدت عمل کند اما بعد از گذشت چند سال عوارض خود را نشان داده و مجددا مجبور به حل مشکل جدید خواهیم شد.



فاطمی تربیت صحیح فرزندان را از دست آورهای مهم تحصیلات عالیه بانوان عنوان داشت و گفت: مادرانی که تحصیلات بالایی داشته و در اجتماع نیزحضور داشته باشند بهتر می‌توانند با روش‌های تربیتی آشنا شده که این امر در تربیت فرزندان اثری دوچندان خواهد داشت.



معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم با اشاره به برخی از انتقاد‌ها درباره افزایش سن ازدواج، تجرد قطعی و بالارفتن توقعات بانوان درازدواج ادامه داد: در ابتدا باید عنوان کرد که آمار قطعی برای این موارد وجود ندارد که بخواهند با تمسک به آن از ورود بانوان به دانشگاه‌ها و برخی از رشته‌های دانشگاهی جلوگیری کنند.



بانوان از شرایط به وجود آمده برای حضور در اجتماع استفاده می کنند



وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای فعالیت و حضور بانوان در عرصه اجتماع فراهم شده است بیان داشت: با توجه به شرایط به وجود آمده طبیعی است که بانوان بخواهند از آزادی که اجتماع در اختیار آن‌ها قرار داده بهره‌مند شده و از آن برای رشد و تعالی خود استفاده کند.



فاطمی در ادامه با بیان اینکه جلوگیری از ورود خانم‌ها به دانشگاه نمی‌تواند راه حل صحیحی باشد گفت: باید فضای دانشگاه را از علمی بودن صرف به سمت مهارتی و کاربردی کردن علوم سوق داد تا از این طریق آقایان نیز به سمت دانشگاه گرایش پیدا کنند نه اینکه جلوی ورود خانم‌ها گرفته شود.



وی ادامه داد: باید سرفصل‌های آموزشی را تغییر داد و برای کاربردی کردن این سرفصل‌ها نیز نیروهای نظارت و ارزش یابی در نظر گرفت تا خروجی دانشگاه‌ها مطابق با نیاز جامعه باشد.



مدرک گرایی عاملی برای ورود به دانشگاه



رئیس مرکز تخصصی معماری و شهرسازی قم در ادامه با اشاره به اینکه برخی از افراد از روی ناچاری و تنها برای گرفتن مدرک تحصیلی وارد دانشگاه می‌شوند بیان کرد: فضای باید به گونه‌ای تغییر پیدا کنند که چنین نگرشی در ورود افراد به دانشگاه تغییر داده و آن‌ها بر حسب علاقه، شناخت رشته انتخابی، نیازهای جامعه و حتی نیازهای روحی و روانی خود وارد دانشگاه شوند.



عدم استقبال آقایان از دانشگاه



فاطمی در ادامه به دلایل عدم استقبال آقایان از دانشگاه اشاره داشت و ابراز کرد: هنگامیکه دانشگاه نمی‌تواند با نیازهای جامعه تطابق داشته باشد و خروجی آن تنها افرادی با مدرک تحصیلی و بدون مهارت باشد آقایان نیز ترجیح می‌دهند که چهار سال وقت خود را در چنین مکانی هدر ندهند.