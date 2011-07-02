جلسه شورای شهر یاسوج برای انتخاب سرپرست شهرداری بی نتیجه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای هفته گذشته "محمد بهرامی" شهردار یاسوج برای شرکت در انتخابات مجلس نهم، هنوز اعضای شورای این شهر گزینه ای برای مدیریت موقت شهرداری معرفی نکرده اند.

صبح امروز هفت عضو شورای شهر یاسوج دور هم نشستند تا سرپرست موقت این شهرداری را تا زمان انتصاب قطعی شهردار انتخاب کنند اما اعضای شورا بر سر گزینه مشترکی به اجماع نرسیدند.

با این حال به نظر می رسد بین اعضای شورای شهر یاسوج برای انتخاب سرپرست اختلاف نظر وجود دارد و ممکن است این اختلاف به انتخاب شهردار جدید نیز کشیده شود.

پیش از این رییس شورای شهر یاسوج به خبرنگار مهر گفته بود: گزینه هایی برای سرپرستی شهرداری در نظر گرفته شده است و در جلسه روز شنبه این شورا مشخص خواهد شد.

ابراهیم عبدالی افزود: طبق قانون، سرپرست شهرداری باید دارای پست سازمانی در شهرداری باشد.

رئیس شورای شهر یاسوج تصریح کرد: شهردار جدید شهر یاسوج نیز پس از رایزنیها و مذاکرات اعضای شورا در آینده ای نزدیک تعیین خواهد شد.

گفته می شود جلسه دوم شورای شهر یاسوج برای انتخاب سرپرست شهرداری هم اکنون در حال برگزاری است.