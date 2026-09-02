وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز چهارشنبه اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده که به دنبال آن، تلفات انسانی ۲ نفره گزارش شده است.

در بیانیه این نهاد آمده است: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارشی با تأخیر زمانی درباره وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز دریافت کرده است. این سازمان گزارش تأیید شده‌ ای مبنی بر درگیری یک نفتکش در یک حادثه امنیتی دریافت کرده که منجر به ۲ مورد تلفات انسانی شده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اضافه کرد که در حال حاضر گزارشی از پیامدهای زیست‌ محیطی این حادثه وجود ندارد و مقامات در حال بررسی موضوع هستند.

به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.