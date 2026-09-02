به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هیأت اندیشه‌ورزی سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه بعدازظهر چهارشنبه با حضور جمعی از اصحاب رسانه، فعالان رسانه‌ای و صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شد.



این هیأت با هدف بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی و تخصصی حوزه رسانه برای شناسایی دقیق مسائل، اولویت‌بندی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملیاتی و تبدیل نتایج مباحث کارشناسی به برنامه‌های اجرایی و فرآیند مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نشست بر ضرورت عبور از رویکرد صرفاً موضوع‌محور و حرکت به سمت «مسئله‌محوری» در فعالیت‌های هیأت اندیشه‌ورزی تأکید شد و حاضران بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که نخستین گام در فرآیند اندیشه‌ورزی، شناسایی و تعریف دقیق مسائل حوزه رسانه است.

بر همین اساس، تشکیل «بانک نظام مسائل رسانه‌ای استان کرمانشاه» به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت هیأت مورد تأکید قرار گرفت تا مسائل و چالش‌های موجود در حوزه رسانه از سوی اعضای هیأت احصا، دسته‌بندی و پس از بررسی کارشناسی، اولویت‌بندی شوند.

همچنین مقرر شد پس از تشکیل بانک نظام مسائل، مسائل دارای اولویت در شرایط کنونی استان مورد بررسی تخصصی قرار گرفته و برای هر یک از مسائل مهم، راهکارهای قابل اجرا و دارای زمان‌بندی مشخص ارائه شود.

از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست، توجه به الزامات اجرایی و اعتباری طرح‌های پیشنهادی بود تا راهکارهای ارائه‌شده پس از تصویب، امکان قرار گرفتن در برنامه‌های دستگاه‌های متولی و برخورداری از پشتیبانی لازم برای اجرا را داشته باشند.

در این نشست همچنین بر نقش مهم رسانه در شرایط کنونی و ضرورت توجه به جنگ شناختی، فضای مجازی، تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با روایت‌های هدفمند دشمن تأکید شد و اعضای هیأت اندیشه‌ورزی مأمور شدند با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی خود، مسائل و نیازهای این حوزه را نیز مورد بررسی قرار دهند.

توجه به نقش رسانه در مطالبه‌گری، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی، شناسایی آسیب‌های موجود در فضای رسانه‌ای استان و ارائه راهکار برای ارتقای اثرگذاری رسانه‌ها از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

بر اساس رویکرد ترسیم‌شده برای فعالیت هیأت اندیشه‌ورزی، خروجی این مجموعه نباید به برگزاری جلسات و ارائه دیدگاه‌ها محدود شود، بلکه فرآیند شناسایی مسئله، اولویت‌بندی، ارائه راهکار، ایجاد میز تخصصی، پیگیری از دستگاه متولی و مطالبه‌گری تا مرحله اجرا باید به صورت مستمر دنبال شود.

در پایان این نشست، با برگزاری فرآیند انتخاب اعضای هیأت، امرالله عظیمی به عنوان رئیس، فریدون معتمدیان به عنوان نایب‌رئیس و امیر مهتران به عنوان دبیر هیأت اندیشه‌ورزی بسیج رسانه استان کرمانشاه معرفی شدند.



بر این اساس، نخستین هیأت اندیشه‌ورزی بسیج رسانه استان کرمانشاه فعالیت رسمی خود را با محوریت مسئله‌شناسی، تشکیل بانک نظام مسائل، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان رسانه‌ای، ارائه راهکارهای تخصصی و پیگیری و مطالبه‌گری برای تحقق نتایج کارشناسی آغاز کرد.