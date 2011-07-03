خواسته های راهنمایی و رانندگی از شهرداری بندرعباس محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور سپهوند بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه جلسات خوبی با شهرداری بندرعباس در مورد ترافیک و مسائل شهری در حوزه راهنمایی و رانندگی برگزار شده است، عنوان کرد: در مورد رفع معایب و نواقص هندسی معابر و خیابانهای شهر بندرعباس جلسات خوبی با شهرداری برگزار شده ولی تا کنون 50 درصد خواسته های راهنمایی و رانندگی محقق نشده است.

وی اظهارداشت: شهرداری بندرعباس تعهد کرده که تا پایان امسال طرحهایی که در جهت روانسازی ترافیک و رفع نقاط حادثه خیز از سوی راهنمایی و رانندگی ارائه شده است را به پایان برساند.

فرمانده راهور استان یاد آورشد: بسیاری از طرحهای آرام سازی سرعت خودروها که به شهرداری و استانداری ارائه شده ت کنون اجرا نشده است.

سرهنگ سپهوند حذف میادین شهر ازجمله میدان 17 شهریور و میدان ابوذر، مسطح کردن خیابانها و ساماندهی حمل و نقل عمومی شهر را از جمله خواسته های راهنمایی و رانندگی از شهرداری بندرعباس عنوان کرد.

اجرای طرح جداسازی تردد عابرین پیاده از سواره در بندرعباس

فرمانده راهنمایی و رانندگی هرمزگان اظهارداشت: جداسازی تردد عابرین پیاده از سواره از جمله طرحهایی بوده که به استانداری و شهرداری ارائه شد که هنوز مطابق خواسته پلیس راهور صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه تجمع عابرین پیاده و عبور از عرض خیابان بدون توجه به خط عابر پیاده و پل هوایی از جمله عوامل موثر در ایجاد ترافیک است، گفت: بن بستها و گره های ترافیکی در هسته مرکزی شهر مربوط به تجمع عابرین پیاده است که خواهان اجرای صحیح و کامل طرح جدا سازی تردد عابرین پیاده از سواره هستیم.

سرهنگ سپهوند با تاکید بر اینکه خواهان اتمام سریع پروژه دو طرح آب و فاضلاب در خیابانهای اصلی شهر هستیم، افزود: خوشبختانه در روزهای اخیر پس از برگزاری جلسه مشترک با اتوبوسرانی و تاکسیرانی روند خدمات دهی این سازمانها به شهروندان مطلوب شده است.

فرمانده راهنمایی و رانندگی هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان یک استان مهاجر پذیر است، اضافه کرد: برخورد با مسافربرهای شخصی در شهر از سوی دستگاههای متولی انجام شده است.

75 درصد تصادفات فوتی مربوط به راکبین موتورسیکلت

وی با بیان اینکه 75 درصد تصادفات فوتی مربوط به راکبین موتور سوار در استان هرمزگان است، تصریح کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی در سال جاری با ارائه طرحهای مختلف و اعمال قانون توانسته در کاهش این تلفات موفق عمل کند.

سرهنگ سپهوند با بیان اینکه در سال جاری 91 درصد افزایش برخورد با بد رفتاریهای ترافیکی داشته ایم، اظهارداشت: 9 هزار و 150 دستگاه موتورسیکلت در هرمزگان توقیف شده است، در برخورد با موتورسیکلتها 243 درصد رشد نسبت به سه ماهه سال گذشته داشته ایم.

وی در مورد آمار سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد: در تمامی شاخصهای راهنمایی و رانندگی با کاهش روبرو بوده ایم به گونه ایی آمار که در تصادفات منجر به فوت 13 درصد، تصادفات جرحی 18 درصد و خسارتی 61 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته سرهنگ سپهوند، در سه ماهه سال گذشته تعداد مجروحین تصادفات شهری 672 نفر گزارش شده که این آمار با 17 درصد کاهش به 558 نفر رسیده همچنین در آمار فوتی از 13 نفر سال گذشته با 46 درصد کاهش به شش نفر رسیده است.