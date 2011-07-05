پنجمین جشنواره فیلم کوتاه خوزستان در اهواز برگزار می شود

حجت الاسلام سید لطف الله سپهردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره استانی فیلم کوتاه خوزستان از 20 الی 22 تیرماه سال جاری در اهواز، اظهار داشت: این رویداد ارزشمند پس از سه سال که به فراموشی سپرده شد، به همت معاونت امور هنری و سینمایی این اداره کل و انجمن سینمای جوان اهواز با اختصاص اعتباری برای این بخش امسال به صورت ویژه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رویداد جز تقویم فرهنگی سال گذشته این اداره کل بود اما متاسفانه به اجرا در نیامد، تصریح کرد: با فراخوانی که سال گذشته ارسال کردیم، استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و در سه بخش مستندات، داستانی و تجربی و پویانمایی آثار ارزشمندی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.



دبیر شورای فرهنگ عمومی خوزستان آثار رسیده در بخش مستندات را 66 اثر، داستانی، 68 اثر و تجربی و پویانمایی 67 اثر عنوان کرد.



سپهر تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش تجربی و پویانمایی جز فعالیتهای نو و جدید سینمای کشور است اما برای اولین بار در استان این سطح آثار بسیار امیدوار کننده است. همچنین در این جشنواره 730 دقیقه فیلم کوتاه را شاهد خواهیم بود.



وی با اشاره به بخشهای ویژه این جشنواره، آنها را شامل بخش مسابقه، بخش جنبی که در آن مباحث آموزشی و جلسات نقد و بررسی برگزار می شود و بخش سوم را مرور آثاری با موضوع خلیج فارس که توسط انجمن های سینمای جوان در کشور و دیگر هنرمندان تولید شده اند و در جشنواره های قبل حضور داشته اند را عنوان کرد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان عنوان کرد: با توجه به اینکه سه سال جشنواره فیلم کوتاه را در استان نداشتیم، در این جشنواره، آثار سال های 87، 88 و 89 را شرکت دادیم.



حجت الاسلام سپهر با اشاره به تجلیل از فیلمسازان و عکاسان خوزستانی مقام آور در جشنواره های کشوری در این جشنواره، افزود: در جشنواره پنجم از فیلمسازان و عکاسان خوزستانی که در جشنواره های خارج از استان مقام کسب کرده اند و نام آوری آبرومندانه ای در زمینه تولید فیلم و عکس برای استان داشته اند، اما تاکنون از سوی استان مورد تقدیر قرار نگرفته اند، تجلیل به عمل می آید.



وی با اشاره به آثار ارسال شده به جشنواره پنجم در مقایسه با جشنواره های گذشته، اظهار داشت: استقبال خوبی از این جشنواره شده و آثار دارای کیفیت خوبی هستند و امیدواریم این جشنواره بسیار فنی، تکنیکی و تخصصی برگزار شود و زمینه رشد و ارتقای آموزشی و تبادل اندیشه را برای هنرمندان استان فراهم کند.



سپهر با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، گفت: ایجاد زمینه مناسب برای عرضه و تبادل اندیشه هنرمندان در ادوار گذشته، شناسایی استعدادهای جوانان استان در عرصه فیلم و عکس و زمینه رشد و ارتقای آنها در بخش تخصصی و غیره را بخشی از اهداف پنجمین جشنواره استانی فیلم کوتاه خوزستان عنوان کرد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تاکید کرد: من معتقدم سالانه جشنواره داشتن به محتوا و کیفیت کار کمک نمی کند، شاید زمینه تولیدات را به وجود آورد اما ما سیاست گذاریمان بر این است که چه در حوزه تئاتر، هنرهای تجسمی، سینما، فیلم کوتاه و غیره جشنواره سینمای جوان را به صورت دوسالانه در کشور داشته باشیم.