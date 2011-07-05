به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم فرحانی معاون حوزه های علمیه سراسر کشور در مراسم معرفی رئیس و اعضای شورای حوزه های علمیه استان تهران که عصر دیروز 13 تیرماه در تالار شیخ صدوق واقع در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار شد گفت: امام در کشف الاسرار دوران غیبت و نقش بی بدیل روحانیت را به سه دوره تقسیم کرده اند. روحانیون بزرگ متدین و ایثارگر شیعه در عصر غیبت برای حفاظت از کیان اسلام و ولایت سه دوره مشخص را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: این علما در دوره نزدیک به غیبت رسالت خود را حفظ میراث ائمه و تربیت محدثین، پس از آن ضرورت اجتهاد و تربیت مجتهدین قوی می دانستند تا از دریای علوم اهل بیت با اجتهاد نیازهای متغیر جامعه را پاسخگو باشند. امروز نیز دوره ولایت و تربیت ولی در حوزه علمیه مبنا است. محدثینی قوی و مجتهدینی بزرگ داریم و ولی تربیت می کنیم. تربیت ولی فقیه در حوزه علمیه کارایی بالای این مجموعه علمی، عملی و اخلاقی را نشان داده است. همه باور کرده اند که با هر مبنایی بتوانند حوزه را ارزیابی کنند مجموعه ای قوی تر از حوزه علمیه نداریم.

حجت الاسلام فرحانی با اشاره به طرح تقویت حوزه تهران گفت: از سال 87 هیئتهایی برای بررسی وضعیت حوزه های علیمه استان تهران اعزام کرده ایم. وضع مدارس استان تهران در دوره ای 8 ماهه مهیا شد تا ساز و کار راه اندازی شوراهای حوزه های علمیه فراهم شود. تا قبل از تصویب این مجموعه دو دفتر نمایندگی در تهران و سیستان و بلوچستان راه اندازی شد.

وی در ادامه اظهار داشت: شوراهای حوزه های علمیه در 26 استان غیر از قم تا نیمه خرداد، 134 جلسه شوراهای استانی ظرف یک سال برگزار کرده اند و 476 مصوبه کاری داشته اند. در این جلسات مشکلات مدارس استان به مباحثه گذاشته می شود. در تشکیل هر شورا علاوه بر علمای آن استان با علمای ساکن قم و مراجع قم نیز مشورت می کردیم. در سال گذشته 412 مدرسه علمیه را با محوریت مدیران استانی ارزیابی کرده ایم. 12 مرکز تخصصی در استانها راه اندازی شده است.

معاون حوزه های علمیه سراسر کشور در رابطه با برنامه سال 90 گفت: واگذاری کلیه امور استانی به شوراهای استانی از جمله برنامه های سال 90 است. طرح ارزیابی و بازخوردگیری از سیستم مدیریتهای استانی را نیز در دست داریم، چرا که هرطرحی باید آسیب شناسی شود.

حجت الاسلام فرحانی در رابطه ترکیب شوراهای حوزه های علمیه گفت: این شوراها متشکل از 5 عضو حقیقی و 3 مسئول مدرسه که تمام معاونان با مشورت انتخاب شده و یک سال به صورت آزمایشی کارها انجام شده است. امروز پس از ارزیابی ها ریاست شورا و مدیر حوزه های علمیه استان تهران حکم خود را که به تأیید شورای عالی حوزه های علمیه کشور رسیده دریافت می کنند.

وی با اشاره به وظایف شورا تصریح کرد: این شورا بر عملکرد مدیراستانی نظارت می کند، مدیر، کلیات برنامه های قم را براساس خصوصیات خاص استان خود بومی می کند، یک برنامه کاربردی و میدانی را باید در شورای عالی به تأیید برساند و اجرا کند. این برنامه ها باید تا اعطای مجوز مدارک تحصیلی و امضای مدارک به دست مدیر پیش برود.

در ادامه این نشست حجت الاسلام علی اکبر رشاد به عنوان رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران معرفی شد و حکم خود را از آیت الله مقتدایی دریافت کرد. همچنین حجت الاسلام باقر خسروشاهی نیز به عنوان مدیر حوزه علمیه استان تهران منصوب شد.

حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران و مسئول مدرسه امام خمینی(ره) ازگل، حجت الاسلام هاشمی چیذری مسئولیت مدرسه قائم چیذر، آیت الله حبیبی مسئولیت مدرسه مجتهدی، حجت الاسلام ابوترابی مدرسه امام حسین(ع) و عضو شورای استان تهران ، حجت الاسلام خاموشی از اساتید حوزه های علمیه تهران نیز به عنوان اعضای شورا معرفی شدند.