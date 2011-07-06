به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر روز سه شنبه با بیان این مطلب در همایش شهرداران استان مرکزی افزود: شهرداریها و سازمانهای مسکن و شهرسازی دو رکن مهم در پیشبرد اهداف مسکن مهر هستند لذا باید با تقویت این تعامل در زمینه کیفیت مسکن های ساخته شده و سرعت عمل در صدور پروانه ها و پایان نامه ساختمانی اقدام اساسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: مسکن مهر از سیاست های راهبردی دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و متوسط است که بسیار موفق بوده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این که بر اساس ماده 171برنامه پنجم توسعه کشور، شهرداری های استان موظفند که امسال 10درصد از بافت فرسوده شهرها را احیا کنند گفت: در این راستا 14 شهر استان مرکزی درمراجع قانونی به تصویب رسیده و هزار و 110هکتار بافت فرسوده نیز در شهرهای استان شناسایی شده است.

بازوند عنوان کرد: 670هکتار از بافت های فرسوده در مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی دو شهر اراک و ساوه متمرکز است.

وی یادآور شد: اتخاذ سیاستهای تشویقی و حمایتی برای متقاضیان بازسازی بافت های فرسوده را برای تحقق 10درصدی احیای این بافت ها از سوی شهرداریها ضروری است.