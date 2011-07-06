به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این مجوز، دانشکده فنی و مهندسی مرند می­تواند در رشته ریاضیات و کاربردها در مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی آینده دانشجو پذیرش کند.

ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته 30 نفر اعلام شد و هم اکنون در این دانشکده 445 دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل هستند.

از این تعداد 183 دانشجو در مقطع کاردانی در رشته­های عمران نقشه­برداری، عمران ساختمان­های بتنی و کارهای عمومی ساختمان و 262 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته­های مهندسی تکنولوژی عمران، مهندسی تکنولوژی ساختمان و مهندسی تکنولوژی نقشه­برداری در این دانشکده به تحصیل اشتغال دارند.

تاکنون 916 دانشجو از آن فارغ­التحصیل شده­اند.