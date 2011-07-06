به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این مجوز، دانشکده فنی و مهندسی مرند میتواند در رشته ریاضیات و کاربردها در مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی آینده دانشجو پذیرش کند.
ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته 30 نفر اعلام شد و هم اکنون در این دانشکده 445 دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل هستند.
از این تعداد 183 دانشجو در مقطع کاردانی در رشتههای عمران نقشهبرداری، عمران ساختمانهای بتنی و کارهای عمومی ساختمان و 262 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشتههای مهندسی تکنولوژی عمران، مهندسی تکنولوژی ساختمان و مهندسی تکنولوژی نقشهبرداری در این دانشکده به تحصیل اشتغال دارند.
تاکنون 916 دانشجو از آن فارغالتحصیل شدهاند.
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