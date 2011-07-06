ارائه گزارش کنکور دکتری در جلسه آینده شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین نهاد فرهنگی و علمی کشور هر نقطه نظراتی در زمینه شیوه پذیرش در دوره دکتری تخصصی داشته باشد، از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش به عنوان مجری اعمال می شود.

وی تاکید کرد: گزارش وزارت علوم در زمینه پذیرش در آزمون نیمه متمرکز دکتری 90 آماده است و در جلسه آینده شورا ارائه می شود و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می توانند نظرات خود را ارائه کنند.

به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در شب سه شنبه 14 تیرماه یادآور شد: مقرر شد، وزارت علوم تا ابلاغ نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام نتایج و مراحل بعدی آزمون دکتری نیمه متمرکز را متوقف و به آینده موکول کند.

وی افزود: در این جلسه بنا بر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی در مورد آزمون نیمه‌متمرکز دکتری که اخیرا برگزار شده بود و نکاتی که درخصوص کارآمدی و آسیب‌های احتمالی آن مطرح است، ارائه کند.

مخبردزفولی خاطرنشان کرد: این گزارش به‌علت عدم حضور وزیر علوم در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم گزارش این وزارتخانه درخصوص نحوه برگزاری این آزمون را ارائه کند.

وی افزود: در جلسه آینده، وزیر علوم به سئوالات و ابهاماتی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه دارند، پاسخ خواهد داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین با نظر دکتر احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد وزارت علوم تا ابلاغ نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام نتایج و مراحل بعدی را متوقف و به آینده موکول کند.