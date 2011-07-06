به گزارش خبرگزاری مهر،‌ هیئت اعزامی از سوی اداره کل گزینش قضات با هماهنگی و همکاری رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به این استان عزیمت و پس از بررسی صلاحیت و مصاحبه حضوری با داوطلبان منصب قضا، درخصوص صلاحیت بیش از 50 نفر از داوطلبان اعلام نظر کرد.

مدیرکل گزینش قضات قوه قضاییه گفت: در حال حاضر پرونده بیش از 800 نفر از داوطلبان در حال بررسی است و پرونده سایر داوطلبان پس از طی مراحل مقدماتی وارد فرآیند بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

علی نظری افزود: با توجه به مسافت طولانی برخی استانها و مشقات تردد و هزینه هایی که جهت حضور در تهران، متوجه داوطلبین می‌شد این اداره کل تصمیم گرفت با برنامه ریزی قبلی و دعوت از داوطلبین، ‌عملیات بررسی صلاحیت خود را به صورت متمرکز در مراکز استان انجام دهد.

وی تصریح کرد: در این راستا هیئت اعزامی تاکنون با سفر به استان های خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمانشاه صلاحیت بیش از 300 داوطلب را مورد بررسی قرار داده و داوطلبان تایید صلاحیت شده وارد مراحل بعدی گزینش شده‌اند.

وی ادامه داد: صلاحیت داوطلبان استان های مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و لرستان نیز در آینده در مراکز این استانها رسیدگی خواهد شد.