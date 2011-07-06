خروج سعودی ها از بحرین شرایط گفتگوی مقامات دو کشور را فراهم می کند

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهار علاقه وزیر امور خارجه عربستان برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران و نیز دعوت وی از صالحی برای سفر به این کشور، گفت: سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران داشتن رابطه خوب با کلیه همسایگان است.

وی یادآور شد: عربستان از همسایگان جنوبی جمهوری اسلامی ایران و قبل از اینکه نیروهای عربستان در بحرین ورود پیدا کنند ما نسبت به رفت و آمد و گفتگوی مقامات ایران و عربستانی منعی نداشتیم.

بروجردی تاکید کرد: آنچه که باعث حساسیت و عکس العمل مجلس شورای اسلامی نسبت به بحث سفر صالحی به عربستان شد حضور نیروهای عربستانی در بحرین بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: امیدواریم نیروهای عربستانی هر چه زودتر از بحرین خارج شوند تا شرایط برای گفتگوها بین مقامات دو کشور فراهم شود.

گفتنی است سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در دیدار با همتای انگلیسی اش در جده، از آمادگی کشورش برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران در صورتی که تهران چنین قصدی داشته باشد، خبر داده بود.