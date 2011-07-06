مشکل موسیقی پاپ برخورد سهل انگارانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کمال پورتراب پژوهشگر و استاد موسیقی ضمن بیان این مطلب گفت : هرکشوری موسیقی مردمی خودش را باید داشته باشد ،در حقیقت موسیقی پاپ هرسرزمینی به دلیل ارتباط عمیق با فرهنگ مردم آن کشور اهمیت می یابد.

و در ادامه افزود : وجود نمونه آثار و صداهای آماده در بازار که تهیه آن بسیار سهل الوصول و استفاده از آن آسان است باعث شده هنرمندان دیگر زحمت ساخت موسیقی را به خود ندهند بسیاری ازآهنگسازان و خوانندگانی که خود، موسیقی اثرشان را می سازند از این روش استفاده می کنند در نیتجه افراد بدون اینکه نوآوری و یاخلاقیتی دراین نمونه های آماده بوجود بیاورند، همان آثار و صداها را بازسازی می کنند.

مشاور عالی مدیرکل دفتر موسیقی تصریح کرد: ازطرفی موسیقی ساخته شده در این روند هیچ نسبتی با فرهنگ ایرانی ندارد و به کلیت موسیقی پاپ و موسیقی ایران لطمه می زند.

این مدرس دانشگاه راه حل برون رفت از وضعیت موجود را تخصصی کردن حوزه های موسیقی از جمله موسیقی پاپ دانست و افزود : به عنوان مثال درمیان هنرمندان موسیقی توانایی های مختلفی دیده می شود بسیاری از آن ها علاوه بر فعالیت حرفه ای شرایط علمی موسیقی وتوانایی تدریس دراین حوزه را دارند، همچنین کسانی که در این مراکز آموزش می بینند نیز دارای اطلاعات تئوری و عملی موسیقی هستند و بعضی از این افراد نیزمی توانند آهنگ بسازند، ولی زمانی که ما می گوییم این فرد موسیقیدان است مشخص نمی کنیم آیا آهنگ سازاست یا نوازنده و یا اینکه تنظیم کننده است از این منظر است که تاکید می کنم لازم است هریک از حوزه ها تخصصی شود.

پورتراب در ادامه به اشعاری که در موسیقی پاپ به کار می رود اشاره کرد و گفت: شعر معیار تشخیص دارد ونمی توان هر متنی را شعر دانست. بنابراین با دقت در ارزیابی آثار براساس معیارهای تعریف شده در مورد شعر می توان کیفیت اشعار و ترانه ها را افزایش داد. اما مشکل اصلی بعد از این مرحله بروز پیدا می کند ؛ آنجایی که شعر بر روی موسیقی ای قرار می گیرد که با آن تفاهم ندارد و یا اینکه وزن شعر را برای هماهنگی با موسیقی تغییر می دهند این اشکال حتی در فاصله گذاری شعر نیز دیده می شود که نقص بزرگی است .

وی در پایان افزود: لازم است وزن شعر، وزن موسیقی و ریتم آن به صورت کارشناسی تطبیق و مورد بررسی تخصصی قرارگیرد تا از فراگیری چنین اشکال بزرگی جلوگیری شود.