ضعف کار فرهنگی امر حجاب و عفاف / مسئولان هنوز به دنبال الگو هستند

سردار نظرعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طرح عفاف و حجاب، وظایفی برای دستگاهها مشخص کرده است، افزود: مخاطبان این طرح نیز در سازمانها و ادارات کارکنان، مراجعه کنندگان، خانواده کارکنان و غیره هستند.

وی عنوان کرد: فضای عمومی فعالیت ها برای طرح عفاف و حجاب به شکل قابل قبولی نیست چرا که هنوز مردم با پدیده زشت بی حجابی و بدحجابی در جامعه مواجه هستند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به اینکه کار فرهنگی در خصوص حجاب و عفاف انجام می گیرد به حدی که کار انجام شود نه به حدی که نیاز است، گفت: دستگاههای فرهنگی ضمن توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در مجموعه های خود باید در اجتماع نیزعملکرد قابل قبولی داشته باشند.

معلوم نیست انجام کار فرهنگی برعهده کیست؟

وی همچنین با طرح سئوالی مبنی براینکه کار فرهنگی را چه کسی یا سازمانی باید انجام دهد، اظهارداشت: همه صحبت از فرهنگ سازی می کنند اما پس 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی معلوم نیست این کار فرهنگی برعهده کیست؟

علیزاده با بیان اینکه متاسفانه در بحث اقدامات عملی در زمینه حجاب و عفاف وضعیت مناسبی وجود ندارد، هنوز مسئولان به دنبال الگو هستند، افزود: ادارات یک حریمی دارند و کسانی که در ادارات به فعالیت مشغول هستند باید این حریم را حفظ کنند نه به راحتی این حریم ها را بشکنند.

وی با بیان اینکه تیپ برخی کارمندان در ادارات با نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، اظهارداشت: حریم عفت و حجاب عمومی باید رعایت شود، مراجعه کنندگان به سازمانها خیلی کنترل نمی شوند.

جانشین سپاه قدس گیلان ادامه داد: کنترل و نظارت خاصی در خصوص واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی و مردم مثل آزمایشگاهها وغیره در زمینه حجاب و عفاف صورت نمی گیرد و رها شده هستند.

وی گفت: هنوز برای رفع مقوله بی حجابی و بدحجابی اراده و عزم جدی شکل نگرفته است از اینرو مدیران باید این قصه را با حساسیت دنبال کنند.

وضعیت فرهنگی سواحل دریا بغرنج است

علیزاده افزود: حجم کار پایین، نیاز بالا و هجمه دشمن بسیار سنگین است و از تمامی امکانات استفاده می کند متاسفانه برنامه ها بصورت منسجم در استان دنبال نمی شود.

وی در ادامه بر ضرورت طراحی فرم لباس برای دانشجویان، اساتید، کارکنان دانشگاهها و همچنین در سطح دستگاههای اجرایی برای کارکنان و سایر مراکز افزود: این مسئله در تمامی دنیا انجام می شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به اینکه وضعیتی که در سواحل استان وجود دارد با هیچ معیاری سازگار نیست بر لزوم ساماندهی پارک ها، بازار و سایر عرصه ها تاکید کرد.