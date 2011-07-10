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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

نمایشگاه نقاشی " آوای رنگ" در نگارخانه کمال الملک نیشابور گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی " آوای رنگ" در نگارخانه کمال الملک نیشابور گشایش یافت

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: به مناسبت هفته عفاف و حجاب نمایشگاه نقاشی " آوای رنگ " در محل نگارخانه کمال الملک نیشابور بر پا شد.

حمید رضا آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانوان هنرمند نیشابوری تاکنون در زمینه های مختلف هنری توانسته اند با خلق آثار منحصر به فرد گام سبقت را از دیگر شهرستان ها ربوده و همیشه دارای مقام های کشوری و بین المللی بوده اند و در حال  حاضر نیز به مناسبت هفته عفاف و حجاب بانو نگارگر نیشابوری آثار خویش را در نمایشگاه نقاشی " آوای رنگ " درمعرض دید عموم قرار داده اند.

وی گفت: نمایشگاه نقاشی "آوای رنگ " آثار بانوی هنرمند نیشابوری منیژه حیدر پور که شامل 25 اثر آبرنگ و طراحی با موضوع طبیعت و طبیعت بی جان در ابعاد 30 در 40تا  60 در 80 سانتیمتر در معرض دید عموم قرار دارد.

آتشی بیان کرد: این دومین نمایشگاه انفرادی بانوی هنرمند نیشابوری است که به سبک رئالیسم و زحمات طاقت فرسای چندین  ماهه آثار خود را ارائه نموده است.

مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری به هدف از این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با هدف ترویج هنر نقاشی در بین جامعه هنری بخصوص بانوان  و تشویق این قشر مهم جامعه و نقد و بررسی آثار ایشان برگزار شده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی "آوای رنگ" از 18  لغایت 23 تیر 90 همه روزه از ساعت 5 الی 8 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور بر پا است و در معرض دید عموم قرار دارد.

کد مطلب 1355600

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