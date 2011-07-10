  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

با رد سفیر اسرائیل صورت گرفت؛

واکنش صریح وزارت خارجه ترکمنستان/ سفیر یا مامور جاسوسی از ایران!

واکنش صریح وزارت خارجه ترکمنستان/ سفیر یا مامور جاسوسی از ایران!

یکی از مقامات بلندپایه ترکمنستان با تاکید بر عدم پذیرش مجدد استوارنامه "حائیم کورن" سفیر معرفی شده توسط وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: از آنها می خواهیم جاسوس جمع آوری کننده اطلاعات درباره ایران به کشورمان نفرستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، مقامات ترکمنستان روز گذشته (شنبه) بار دیگر با پذیرش استوارنامه سفیر اسرائیل در این کشور مخالفت کردند.

براین اساس وزارت خارجه ترکمنستان با تل آویو اعلام کرده که با توجه به شک و تردیدهایی که در زمینه فعالیتهای دیپلماتیک "حائیم کورن" وجود دارد، نمی تواند استوارنامه وی را تایید کند.

در ادامه این گزارش با اشاره به اخباری که درباره سفیر معرفی شده رژیم اسرائیل در رسانه های ترکمنستان منتشر شده، آمده است: مقامات ترکمنستانی کورن را با توجه به سوابقش که سه سال در دانشکده امنیت داخلی "گیلوت" فعالیت کرده بیشتر از آنکه دیپلمات بدانند، جاسوس می دانند.

هاآرتض تاکید کرد: تل آویو در ماههای اخیر بارها فشارهایی را برای تعیین این سفیر بر ترکمنستان وارد آورده که نتیجه بخش نبوده اند. همچنین یک مقام ترکمنستانی بلندپایه اخیرا به مقامات اسرائیلی گفته است: از شما می خواهیم سفیر برایمان بفرستید که در جهت روابط دوجانبه فعالیت کند نه اینکه مامور جمع آوری اطلاعات جاسوسی از ایران باشد!

کد مطلب 1355733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه