به گزارش خبرگزاری مهر، موسی برموده سرپرست و عضو هیات‌مدیره موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، با تبریک هفته دولت به کارکنان و کارمندان بنیاد شهید و سایر دستگاه‌ها گفت: در هفته دولت چند پروژه در استان‌های مختلف جهت افتتاح داریم. علاوه بر این، برای شش ماهه دوم سال بیش از ۱۰ پروژه را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده‌ایم که باید تا پایان سال تجهیز، تکمیل و راه‌اندازی شوند و خدمات آنها در اختیار ایثارگران عزیز قرار گیرد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در استان‌های کم‌برخوردار و محروم و همچنین در تهران و سایر استان‌ها پیش‌بینی شده‌اند و شامل تکمیل مراکز اقامتی، اماکن ورزشی و مراکز توانبخشی هستند.

اهمیت اطلاع‌رسانی به جامعه هدف

سرپرست موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار بر اهمیت اطلاع‌رسانی به جامعه هدف تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم که شاید کمتر به آن اشاره شده، اطلاع‌رسانی به ایثارگران عزیز است. ما در حال تهیه یک نرم‌افزار هستیم و مراحل تست نرم‌افزاری آن در حال انجام است تا بتوانیم اطلاع‌رسانی گسترده‌ای به ایثارگران داشته باشیم.

برموده افزود: در حال حاضر در حدود ۳۰ استان کشور مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار فعالیت دارند و هدف ما این است که ایثارگران عزیز در سراسر کشور بتوانند اطلاعات مربوط به این مراکز و خدمات آنها را دریافت کنند و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

اجرای طرح اسکان درمانی ایثارگران

وی همچنین از اجرای طرح اسکان درمانی ایثارگران خبر داد و گفت: موضوع اسکان درمانی ایثارگران را در برنامه خود قرار داده‌ایم. ممکن است ایثارگری در یک شهرستان کم‌برخوردار زندگی کند و برای درمان نیاز داشته باشد به مرکز استان مراجعه کند، اما هزینه اسکان برای او مشکل ایجاد کند. در قالب طرح اسکان درمانی، این عزیزان می‌توانند در مرکز استان از اسکان رایگان و درمان رایگان استفاده کنند تا با آرامش بیشتری روند درمان خود را دنبال کنند.

برموده با اشاره به طرح پایش سلامت ایثارگران گفت: در این زمینه تعامل بسیار خوبی با مدیران معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، چه در ستاد و چه در استان‌ها، داریم.

سرپرست موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار افزود: در حال حاضر در ۱۰ استان، موسسه ایثار در زمینه پایش سلامت فعالیت می‌کند. حتی در روستاهای دورافتاده و صعب‌العبور نیز بستر لازم فراهم شده است تا پزشکان به محل زندگی ایثارگران مراجعه کنند، پایش سلامت آنها را انجام دهند و گزارش‌های مربوط را ارائه کنند.

وی همچنین از توسعه خدمات تخصصی‌تر در این مجموعه خبر داد و گفت: به تدریج در حال حرکت به سمت ارائه خدمات تخصصی‌تر و گسترده‌تر به ایثارگران هستیم.

تمرکز موسسه ایثار بر نیازهای دوران سالمندی

برموده با اشاره به افزایش نیاز جامعه ایثارگری به خدمات توانبخشی گفت: جامعه هدف ما به تدریج به دوران سالمندی نزدیک می‌شود و در نتیجه نیاز به خدمات توانبخشی بیش از گذشته احساس می‌شود. در استان‌هایی که تعداد ایثارگران سالمند و نیازمند خدمات توانبخشی بیشتر است اما موسسه ایثار فاقد مرکز توانبخشی بوده یا خدمات آن کم است، این موارد را جمع‌بندی کرده‌ایم و در حال تکمیل و تجهیز مراکز هستیم.

وی ادامه داد: فیزیوتراپی، آب‌درمانی و سایر خدمات درمانی اولیه در این مراکز در حال تکمیل و راه‌اندازی است. حدود ۱۰ استان به صورت پایلوت و بر اساس جامعه آماری ایثارگران انتخاب شده‌اند تا مراکز آنها با سیستم‌ها و تجهیزات به‌روز تجهیز شوند.

برموده درباره نوع خدماتی که در این مراکز ارائه خواهد شد، گفت: در حوزه فیزیوتراپی، آب‌درمانی یا هیدروتراپی، کلینیک‌های زخم و درمان‌های اولیه را برنامه‌ریزی کرده‌ایم. البته قصد نداریم به شکل تخصصی وارد حوزه درمان شویم؛ چراکه درمان‌های تخصصی در حوزه سایر مراکز، موسسات و بیمارستان‌های مربوط انجام می‌شود. هدف ما این است که به عنوان کمک‌حال ایثارگران، درمان‌های اولیه مورد نیاز آنها در مجموعه ایثار ارائه شود و سپس برای درمان‌های تخصصی به مراکز مربوط مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: رویکرد اصلی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار، توسعه خدمات در سراسر کشور، رفع نواقص موجود، افزایش دسترسی ایثارگران به خدمات و ارائه خدمات باکیفیت و همراه با تکریم به جامعه ایثارگری است و این مسیر با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.