به گزارش خبرنگار مهر، مجید حاجی‌مقصودی ظهر دوشنبه در نشست خبری سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با تشریح روند آماده‌سازی یزد برای برگزاری کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر اظهار کرد: فرایند پیگیری برای کسب میزبانی این دوره از حدود یک‌سال‌ونیم قبل آغاز شد و مجموعه برگزارکنندگان تلاش کرده‌اند زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مطلوب رویداد فراهم شود.

وی این کنگره را از منظر علمی دارای جایگاهی ویژه دانست و افزود: برگزاری این رویداد علاوه بر مباحث علمی، از نظر ایجاد مرجعیت علمی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری یزد نیز اهمیت دارد.

دبیر اجرایی کنگره با اشاره به حضور شمار قابل توجهی از شرکت‌کنندگان خارج از استان بیان کرد: حدود ۵۰۰ نفر از میهمانان کنگره غیریزدی هستند و همین موضوع ظرفیت مناسبی برای معرفی یزد و بهره‌گیری از ابعاد مختلف این رویداد فراهم کرده است.

دبیر اجرایی سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر در پایان با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته اظهار امیدواری کرد مجموعه اقدامات انجام‌شده، زمینه برگزاری رویدادی در شأن یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی را فراهم کند.