پاسخ فدراسیون فوتبال به حواشی اردوی تیم ملی زنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال درخصوص حواشی ایجاد شده پیرامون اردوی تیم ملی فوتبال زنان گفت: با توجه به برگزاری فیفادی در مهرماه و طبق درخواست مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، تصمیم گرفتیم پیش از آغاز لیگ برتر اردوی آماده‌سازی داشته باشیم تا بازیکنان نیز در این اردو محک بخورند.

وی درباره برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال بانوان اظهار داشت: با توجه به فیفادی مهرماه و طبق خواسته سرمربی تیم ملی، اردوی آماده‌سازی تیم از ۱۰ تا ۱۷ شهریورماه برگزار می‌شود. هدف ما این است که پیش از شروع لیگ، بازیکنان را در اختیار سرمربی قرار دهیم تا برنامه‌های آماده‌سازی موردنظر خود را دنبال کند و بازیکنان نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند.

شجاعی افزود: با موافقت سازمان لیگ فوتبال، مسابقات لیگ برتر بانوان را یک هفته به تعویق انداختیم تا لیگ برتر فوتبال بانوان از ۲۷ شهریورماه آغاز شود. به این ترتیب، باشگاه‌ها پس از پایان اردوی تیم ملی در ۱۷ شهریورماه، حدود ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا بازیکنان خود را در اختیار داشته باشند و برای شروع مسابقات آماده شوند.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان ادامه داد: زمانی که لیگ آغاز شود، بازیکنان در کوران مسابقات قرار می‌گیرند و با توجه به برنامه رقابت‌ها، نهایتا می‌توانیم یک اردوی سه‌روزه داشته باشیم. سرمربی تیم ملی زمان بیشتری برای کار با بازیکنان درخواست کرده بود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم این اردو را پیش از آغاز لیگ برگزار کنیم تا فرصت مناسب‌تری برای آماده‌سازی تیم ملی در اختیار داشته باشیم.

شجاعی در ادامه درباره موضوع آرشیو رسانه‌ای فوتبال بانوان گفت: در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، بخشی از فعالیت های رسانه‌ای و تصویربرداری انجام شد، اما به دلیل محدودیت زمانی، فرصت تصویربرداری زیادی در اختیارمان نبود. با این حال، یکی از اهداف ما این است که آرشیو کامل و قابل استفاده‌ای از مسابقات جام ملت‌ها و حضور تیم ملی فوتبال بانوان در این رقابت‌ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در این اردو می‌خواهیم این آرشیو را تکمیل کنیم و بخش‌هایی را که در جریان جام ملت‌های آسیا امکان تصویربرداری از آنها وجود نداشته، تا حد امکان تهیه و ثبت کنیم. برای ما مهم است که از حضور تیم ملی در این رقابت‌ها یک آرشیو کامل و ماندگار داشته باشیم؛ چرا که این تصاویر بخشی از تاریخ فوتبال بانوان ایران است.

شجاعی در پایان گفت: توسعه فوتبال بانوان فقط به مسائل فنی و برگزاری مسابقات محدود نمی‌شود و ثبت و مستندسازی این اتفاقات نیز اهمیت زیادی دارد. ما تلاش می‌کنیم این آرشیو را کامل‌تر کنیم و در این مسیر از همراهی رسانه‌ها هم استقبال می‌کنیم. حتی شما دوست عزیز، می‌توانید در تکمیل این آرشیو و ثبت بهتر اتفاقات فوتبال بانوان همراه ما باشید.