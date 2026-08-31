به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴، به بخشی از تأسیسات پالایشگاه طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی که در مراحل تکمیل فعالیتهای نهایی قرار داشت، خسارتهای قابل توجه وارد کرد؛ بااینحال روند تولید و تکمیل طرح متوقف نشد و احیا و بازسازی، ابعاد دیگری از ظرفیتهای موجود در این طرح ملی را نمایان ساخت.
خرداد ۱۴۰۴، مهار حریق و ایمنسازی سازههای آسیبدیده تأسیسات پالایشی واقع در منطقه کنگان در شرایطی انجام شد که احتمال تکرار حمله همچنان وجود داشت و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، ازجمله اختلال در جابهجایی نیروها و فعالیتهای پشتیبانی، عملیات را دشوارتر کرده بود. با وجود این شرایط، کارکنان عملیاتی، آتشنشانی و پشتیبانی با حضور مستمر در منطقه، عملیات مهار آتش و ایمنسازی تأسیسات را انجام دادند.
همزمان، تعمیر بخشهای کمترآسیبدیده آغاز شد و در ۱۰ روز، سه ردیف فرایندی و بخشهایی از خطوط صادراتی در مسیر بازگشت به سرویس قرار گرفتند؛ اقدامی که بخش مهمی از ظرفیت فرآورشی پالایشگاه را در کوتاهترین زمان ممکن بازیابی و زمینه استمرار فرآورش و انتقال گاز را فراهم کرد. پس از عبور از شرایط اضطراری نیز بازسازی بخشهای آسیبدیده وارد مرحلهای منسجمتر شد و فعالیتهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت و تعمیر تجهیزات و عملیات اجرایی بهطور همزمان پیش رفت. امروز عملیات بازسازی بخشهای آسیبدیده ادامه دارد و همزمان با فعالیتهای انجامشده در بخش فراساحل، برداشت گاز غنی از این فاز نیز افزایش یافته است.
بازسازی؛ از طراحی مهندسی تا عملیات میدانی
یکی از مهمترین جبهههای کاری پس از جنگ، بازسازی ردیف دوم شیرینسازی پالایشگاه فاز ۱۴ است؛ پروژهای که بخش قابل توجهی از مراحل مهندسی، تأمین کالا و عملیات اجرایی آن طی شده و به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است. در بخش مهندسی، حدود ۹۶ درصد فعالیتها تکمیل شده و بستر لازم برای ساخت تجهیزات و اجرای عملیات در سایت فراهم آمده است. در کنار آن، ساخت پمپها، تأمین تجهیزات برق و ابزار دقیق، سفارشگذاری اقلام پایپینگ و ساخت تجهیزات ثابت موردنیاز نیز با مشارکت سازندگان داخلی دنبال شده است. همچنین، تعمیر همه تجهیزات پیشبینیشده در برنامه تعمیراتی پایان یافته و بخش مهمی از تجهیزات برای بازگشت به سرویس آماده شدهاند. این روزها، پالایشگاه فاز ۱۴ به یکی از بزرگترین جبهههای فعال تعمیر و بازسازی در منطقه پارس جنوبی تبدیل شده است. عملیات جوشکاری و نصب خطوط، هیدروتست، تست نشتی، تعمیر و نصب پمپها، کابلکشی برق و ابزار دقیق، نصب تجهیزات روشنایی و آمادهسازی واحدها برای راهاندازی بهصورت موازی در حال انجام است. براساس آخرین گزارش اجرایی، تاکنون بیش از ۲۰ هزار قطراینچ عملیات جوشکاری در واحدهای مختلف انجام شده و دهها عملیات تست، فلاشینگ، نصب و آمادهسازی تجهیزات نیز به پایان رسیده است.
مقیاس این عملیات را میتوان در تعداد نیروهای حاضر در پالایشگاه نیز دید؛ اکنون یکهزار و ۶۳۰ نفر در پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی مشغول فعالیت هستند و بخش مهمی از ظرفیت نیروی انسانی مجموعه بر پیشبرد عملیات تعمیر، بازسازی، تکمیل و استمرار تولید متمرکز شده است.
۴ میلیون مترمکعب در روز افزایش تولید گاز
درحالیکه بخش خشکی فاز ۱۴ در حال اجرای یکی از گستردهترین برنامههای تعمیر و بازسازی خود بود، فعالیتهای توسعهای در بخش دریایی نیز متوقف نشد. در سکوهای فراساحلی فاز ۱۴، عملیات تکمیل حفاری، تعمیر و اسیدکاری چاهها ادامه یافت. در سکوی SPD۱۴C، تکمیل عملیات حفاری پنج حلقه چاه و انجام عملیات اسیدکاری روی ده حلقه چاه تولیدی، ظرفیت برداشت گاز غنی از مخزن مشترک پارس جنوبی را افزایش داد. حاصل این مجموعه اقدامها، افزایش حدود ۴ میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز از بخش دریایی فاز ۱۴ بوده است؛ دستاوردی که همزمان با اجرای برنامه بازسازی پالایشگاه محقق شد و نشان داد فعالیتهای توسعهای طرح حتی در سختترین شرایط عملیاتی نیز متوقف نمانده است.
پالایشگاهی در خدمت شبکه سراسری گاز
فاز ۱۴ پارس جنوبی امروز یکی از مبادی مهم تولید گاز در پارس جنوبی به شمار میرود. براساس آخرین آمار، مجموع خوراک ورودی از چهار سکوی فراساحلی این فاز، به حدود ظرفیت طراحیشده ۵۶ میلیون مترمکعب رسیده که از این مقدار، روزانه بخش قابل توجهی گاز شیرین به شبکه سراسری گاز کشور ارسال میشود و بخشی از گاز تولیدی سکوهای این فاز نیز در دیگر پالایشگاههای پارس جنوبی فرآورش میشود. از ابتدای بهرهبرداری پالایشگاه تا امروز، بیش از ۱۰۹ میلیارد مترمکعب گاز غنی وارد این مجموعه شده است. همچنین با اتصال خطوط LPG فاز ۱۴ به پتروپالایش کنگان، تاکنون حدود ۱۴ هزار تن پروپان و بیش از ۳۰ هزار تن بوتان از این مسیر ارسال شده است.
فاز ۱۴ در ایستگاه پایانی توسعه
در کنار تولید و بازسازی، فعالیتهای باقیمانده طرح توسعه فاز ۱۴ نیز ادامه یافته است. تکمیل چاههای باقیمانده، افزایش و پایداری ظرفیت تولید و شیرینسازی، تکمیل واحدهای باقیمانده، کاهش مشعلسوزی و فراهمکردن شرایط تحویل نهایی تأسیسات به بهرهبردار، محورهای اصلی ادامه مسیر این طرح را تشکیل میدهد. کارنامه دو سال گذشته فاز ۱۴ را از این منظر نمیتوان فقط با درصد پیشرفت پروژه سنجید. این طرح در دورهای که بخشی از تأسیسات خشکی آن در جریان جنگ آسیب دید، توانست در مدت کوتاهی ظرفیتهای حیاتی خود را بازیابی کند، بازسازی گسترده را به جریان بیندازد و همزمان در بخش دریایی نیز تولید را افزایش دهد.
فاز ۱۴ در این دو سال به پشتوانه همت متخصصان خود در شرکت نفت و گاز پارس و با همراهی شرکتهای پیمانکار، از دل یکی از سختترین بحرانهای عملیاتی خود عبور کرده و امروز با تداوم تولید، پیشرفت بازسازی و حرکت بهسمت تکمیل نهایی طرح، یکی از مهمترین جبهههای فعال پارس جنوبی است.
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