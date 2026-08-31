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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

معافیت ۱۴۲۵ ردیف کالای اساسی و دارو از عوارض گمرکی

معافیت ۱۴۲۵ ردیف کالای اساسی و دارو از عوارض گمرکی

۱۴۲۵ ردیف تعرفه کالای اساسی و دارو از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ معاف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که ۱۴۲۵ ردیف تعرفه کالای اساسی و دارو معاف از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ شده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۶۱۹۸۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۲۰/ت۶۵۸۰۵هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ هیئت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ ۱۴۲۵ ردیف تعرفه کالای اساسی و دارو، معاف از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، برای بهره‌برداری و اقدام لازم، با رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات، ارسال می‌گردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

کد مطلب 6933295
سمیه رسولی

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