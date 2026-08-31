معافیت ۱۴۲۵ ردیف کالای اساسی و دارو از عوارض گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که ۱۴۲۵ ردیف تعرفه کالای اساسی و دارو معاف از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ شده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۶۱۹۸۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۲۰/ت۶۵۸۰۵هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ هیئت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ ۱۴۲۵ ردیف تعرفه کالای اساسی و دارو، معاف از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، برای بهره‌برداری و اقدام لازم، با رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات، ارسال می‌گردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.