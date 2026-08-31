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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

تداوم صعود بورس با محوریت شاخص‌سازها؛ احتیاط در معاملات بازار سرمایه

تداوم صعود بورس با محوریت شاخص‌سازها؛ احتیاط در معاملات بازار سرمایه

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دوشنبه با رشد بیش از ۳۱ هزار واحدی به سطح ۶.۵ میلیون رسید؛ این در حالی است که شاخص هم‌وزن با کاهش مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در سومین روز معاملاتی هفته با رشد ۳۱ هزار و ۷۴۸ واحدی، به سطح ۶ میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رسید. با وجود تداوم روند صعودی شاخص کل، بررسی معاملات نشان می‌دهد که سرعت رشد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و بازار با رویکردی محتاطانه‌تر دنبال می‌شود.

واگرایی شاخص‌ها؛ فشار عرضه در نمادهای کوچک

برخلاف روند صعودی شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۶ هزار و ۱۸۹ واحدی به سطح یک میلیون و ۸۲۱ هزار واحد رسید. این واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن حاکی از آن است که در جریان معاملات امروز، نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نقش اصلی را در حفظ روند صعودی ایفا کردند، در حالی که بخش قابل توجهی از نمادهای کوچک‌تر با فشار عرضه روبرو شدند.

ثبت ارزش معاملات بالا و تحرکات بازار

در جریان معاملات امروز بورس تهران، یک میلیون و ۲۵۷ هزار فقره معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به رقم قابل توجه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که نشان‌دهنده تداوم حضور نقدینگی و حجم بالای دادوستدها در بازار سرمایه است. نمادهای «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «تاپیکو»، «پارسان»، «شستا» و «نوری» از جمله نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل بودند.

وضعیت متفاوت فرابورس و نگاه به آینده بازار

در بازار فرابورس، روند معاملات متفاوت بود و شاخص این بازار با ۱۳۲ واحد کاهش در سطح ۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد ایستاد. در این بازار نیز ۸۲۴ هزار و ۱۹۱ فقره معامله انجام شد و نمادهای «فزر»، «کگهر»، «ومپنا»، «هرمز»، «نیشکر»، «فجهان» و «آریان» بیشترین تأثیر را بر شاخص داشتند.

در مجموع، بازار سرمایه در روز دوشنبه اگرچه همچنان در مسیر صعودی حرکت کرد، اما ترکیب معاملات و افزایش فشار فروش در نمادهای کوچک، نشان‌دهنده ورود بازار به فاز محتاطانه‌تری نسبت به روزهای پرشتاب گذشته است.

کد مطلب 6933296
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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