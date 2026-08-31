به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در سومین روز معاملاتی هفته با رشد ۳۱ هزار و ۷۴۸ واحدی، به سطح ۶ میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رسید. با وجود تداوم روند صعودی شاخص کل، بررسی معاملات نشان می‌دهد که سرعت رشد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و بازار با رویکردی محتاطانه‌تر دنبال می‌شود.

واگرایی شاخص‌ها؛ فشار عرضه در نمادهای کوچک

برخلاف روند صعودی شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۶ هزار و ۱۸۹ واحدی به سطح یک میلیون و ۸۲۱ هزار واحد رسید. این واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن حاکی از آن است که در جریان معاملات امروز، نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نقش اصلی را در حفظ روند صعودی ایفا کردند، در حالی که بخش قابل توجهی از نمادهای کوچک‌تر با فشار عرضه روبرو شدند.

ثبت ارزش معاملات بالا و تحرکات بازار

در جریان معاملات امروز بورس تهران، یک میلیون و ۲۵۷ هزار فقره معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به رقم قابل توجه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که نشان‌دهنده تداوم حضور نقدینگی و حجم بالای دادوستدها در بازار سرمایه است. نمادهای «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «تاپیکو»، «پارسان»، «شستا» و «نوری» از جمله نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل بودند.

وضعیت متفاوت فرابورس و نگاه به آینده بازار

در بازار فرابورس، روند معاملات متفاوت بود و شاخص این بازار با ۱۳۲ واحد کاهش در سطح ۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد ایستاد. در این بازار نیز ۸۲۴ هزار و ۱۹۱ فقره معامله انجام شد و نمادهای «فزر»، «کگهر»، «ومپنا»، «هرمز»، «نیشکر»، «فجهان» و «آریان» بیشترین تأثیر را بر شاخص داشتند.

در مجموع، بازار سرمایه در روز دوشنبه اگرچه همچنان در مسیر صعودی حرکت کرد، اما ترکیب معاملات و افزایش فشار فروش در نمادهای کوچک، نشان‌دهنده ورود بازار به فاز محتاطانه‌تری نسبت به روزهای پرشتاب گذشته است.