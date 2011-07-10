چراغ سبزآمریکایی ها به منافقین/حمایت ازتروریستها به خاطر دشمنی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر ماهنامه آمریکایی "امریکن کانسرواتیو" (american conservative ) در گزارشی نوشت : اشتیاق عجیب نسبت به مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) در واشنگتن در حال افزایش است.

در این مطلب آمده است : از ابتدای ژانویه 2011 تاکنون مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) میلیون ها دلار را برای لابی ها، عوامل روابط عمومی و شرکتهای ارتباطی خود صرف کرده اند تا بتواند به "هیلاری کلینتون" فشار وارد کرده و مجاهدین خلق را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کند.

استدلال مجاهدین خلق این است که در سال 2001 دست از تروریسم و خشونت برداشته و بنابراین باید از فهرست سازمانهای تروریستی حذف شود، اما بر اساس گزارش اف بی آی این ادعا درست نیست. گزارش اف بی آی نشان می دهد که مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) حداقل سه سال پس از ادعای ترک تروریسم و خشونت طراحی برنامه های تروریستی را ادامه داده است.

در این مطلب آمده است : البته با وجود حامیانی که مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) در کنگره آمریکا دارد و گزارش اف بی آی نیز نباید زیاد هم تعجب کرد. وزارت امور خارجه آمریکا سوابق تروریستی این گروه را مستند کرده است که از جمله این اقدامات کشتن ایرانیان و آمریکایی ها در حملات تروریستی، جنگیدن برای "صدام حسین" علیه ایران، کمک به اقدامات وحشیانه صدام علیه کردها و شیعیان عراق، رفتار فرقه گونه، سواستفاده و حتی شکنجه اعضای خود و حمایت از تسخیر سفارت آمریکا و در خواست اعدام گروگانها است.

مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) اعضای خود را سرکوب و زندانی می کند. بر اساس گزارش موسسه رند بیش از 70 درصد اعضای مجاهدین خلق با وجود میل باطنی خود در اردوگاه اشرف(عراق جدید) نگه داشته شده اند.

تحلیلگر امریکن کانسرواتیو در ادامه این مطلب نوشت : از تمایل برخی از مقامات دولتی سابق آمریکا ، افسران بازنشسته نظامی و نمایندگان منتخب آنها برای چنین استقبالی از مجاهدین خلق در شگفتم. شکی نیست که این افراد به خاطر دشمنی خود با دولت ایران این کار را انجام می دهند، اما این دشمنی ها منجر به تایید گروهی شده که بسیاری از ایرانیان از آن بیزار هستند.

همچنین "مایکل روبین" تحلیلگر موسسه اینترپرایز آمریکا ضمن انتقاد از حامیان گروهک تروریستی منافقین در آمریکا حمایت احمقانه "میشل باکمن" از نمایندگان جمهوریخواه کنگره و نامزد ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ از این گروهک را سرزنش کرده است. میشل این گروه را با عبارات " یکی از شجاع ترین گروه های مخالف ایران" و"آزادیخواهان"خوانده بود.

به نوشته امریکن کانسرواتیو، آمریکا در گذشته از گروه های جدایی طلب قومی داخل ایران که اعتراض مسلحانه ای را علیه این کشور ترتیب می دادند، حمایت کرده بود. برخی از این گروه ها به حملات علیه اهداف غیر نظامی متوسل شده بودند. زمانی که جندالله به فهرست گروه های تروریستی اضافه شد، به نظر می رسید که آمریکا از سیاست براندازی و خرابکاری از طریق حمایت از تروریسم دست برداشته است، اما اگر تلاشها برای حذف مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) از فهرست سازمانهای تروریستی موفق شود، به احتمال زیاد از این گروه برای آغاز حملاتی علیه منافع ایران استفاده خواهد شد.

یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا در این باره می گوید: ممکن است مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کنیم تا اینکه بتوانند ترورهای بیشتری را انجام دهند.