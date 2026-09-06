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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

سارقان سریالی منازل قم در تهران زمین‌گیر شدند

سارقان سریالی منازل قم در تهران زمین‌گیر شدند

قم- رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری اعضای یک باند سارقان غیربومی منازل خبر داد که تاکنون به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل توسط سرنشینان خودروهای لوکانو و پژو پارس که از پلاک‌های جعلی استفاده می‌کردند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شبانه‌روزی، متهم اصلی این پرونده که تحت تعقیب پلیس در چند استان کشور بود، در تهران شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: کارآگاهان پس از اخذ نیابت قضائی به تهران اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به قم منتقل کردند.

سرهنگ عباسعلی‌پور تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات فنی پلیس به ۱۵ فقره سرقت از منازل در سطح استان اعتراف کرد و در ادامه، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، همدست وی نیز در عملیاتی جداگانه شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل‌توجهی اموال مسروقه شامل طلا، ساعت‌های مچی گران‌قیمت و دیگر اقلام سرقتی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6939301

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