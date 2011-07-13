دبیرستانی بادغدغه تربیت دینی وتوانمندی علمی/ اینجا کسی نگران کنکورنیست

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعی است که در فصل تابستان که همه مدارس تعطیل هستند مدرسه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری نیز تعطیل باشد اما این مدرسه در تابستان با حضور دانش‌آموزانش به فعالیت خود ادامه می‌دهد. نه تنها فعالیت تابستانه این مدرسه بلکه ویژگی‌های خاص دیگرش نظیر چگونگی تأسیس، فرمایشات رهبری فرزانه انقلاب درباره آن و افرادی که در این مدرسه محصل بوده‌اند نقاط برجسته‌ای برای گزارش‌نویسی شدند.

مدیر فعلی مدرسه که خود فارغ التحصیل مدرسه عالی شهید مطهری است از اوایل دهه 60 می‌گوید که در حوالی خیابان بهارستان تهران تابلویی بر سر در ساختمان کوچکی بالا رفت تا ایده‌ای با مضمون "راه‌اندازی مدرسه‌ای با نگاه بر ضرورت اصل تربیت در سنین نوجوانی" که به شدت مورد حمایت آیت‌الله امامی کاشانی نیز بوده مجال بروز پیدا کند.

آیت‌الله امامی کاشانی، تولیت مدرسه عالی شهید مطهری را بر عهده داشته و پیشنهاد تأسیس رشته علوم و معارف اسلامی در دوره متوسطه از طریق این مدرسه عالی را بیان کرده است. مدرسه عالی شهید مطهری در سال 64 اولین دبیرستان خود را در تهران و مشهد تأسیس کرد و به مرور این دبیرستان‌ها در دیگر شهرهای ایران از جمله شیراز، اصفهان، یزد، ساری، خرم‌آباد، شهرکرد، همدان، زاهدان، یاسوج و ... گسترش پیدا کرد.

شعبه اول مدرسه پسرانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری در تهران واقع در خیابان امیرکبیر انتهای کوچه سراج الملک و شعبه دوم آن در شهرک شهید محلاتی بوده و مدرسه دخترانه‌اش در محل سابق حزب جمهوری اسلامی در خیابان بهارستان واقع شده و فرزندان مسولین طراز اول جمهوری اسلامی در میان هزاران فارغ‌التحصیل این مدارس هستند که به مراکز دانشگاهی و حوزوی راه یافته‌اند.

وقتی می‌شنوی در مدرسه‌ای حجج اسلام اوسطی، محفوظی، نجفی و دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام حاج علی اکبری معاون سابق رئیس‌جمهور و حجت‌الاسلام موسوی هوایی معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در آن تدریس داشته اند به این باور می‌رسی که گزارشگری از این مدرسه، گزارشگری از یک روش است. روشی که هر چند در 16 شهر کشور ایجاد شده اما هنوز آن فراگیری لازم را پیدا نکرده است.

محوطه دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

محمدرضا شیرازی - مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری درباره سیر نهادینه شدن رشته علوم و معارف اسلامی در سطح تحصیلات متوسطه که به رونق دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری در سراسر کشور انجامیده است به خبرنگار مهر گفت: "شورای عالی آموزش و پرورش در سال 74 با توجه به استقبال خانواده‌ها از رشته علوم و معارف اسلامی، این رشته را به عنوان یک رشته مستقل در شاخه نظری در کنار رشته ریاضی، تجربی و انسانی به رسمیت شناخت."

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درباره تعلیم همراه تربیت و تهذیب نوجوانان تأکیدات بسیاری داشته‌‌اند اما کمتر دیده‌ایم که ایشان به صورت موردی درباره یک مدرسه جمله‌ای ویژه بفرمایند. ایشان درباره دبیرستان علوم و معارف اسلامی فرموده‌اند : "به نظر من، تأسیس این مدرسه یکی از ابتکارات بسیار خوب، مفید و راهگشا بود".

گفتگویی که در پی می‌آید ماحصل مصاحبه با محمدرضا شیرازی مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی است که هنگام بازدید از این دبیرستان صورت گرفت.

محمدرضا شیرازی - رئیس دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

خبرگزاری مهر : آقای شیرازی؛ برای ورود به فضای دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی، درباره آنچه که تحصیل در این دبیرستان را از نظر درسهایی که دانش آموزان می گذرانند از سایر دبیرستانها متمایز می کند توضیح دهید.

محمدرضا شیرازی: دانش آموزان با توجه به شرایط علمی رشته، ضمن گذراندن دروس مشترک با رشته انسانی مانند زبان، ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، روانشناسی و ... باید دروس اختصاصی رشته مانند تفسیر و علوم قرآنی، اخلاق، احکام، عربی، اصول عقاید، فقه، اصول فقه، منطق و فلسفه را نیز بگذرانند.

- شرایط پذیرش دانش آموز متقاضی تحصیل در دبیرستان علوم و معارف اسلامی چیست؟

• معدل دوره راهنمایی متقاضیان باید بالای 19 باشد. متقاضیان باید در آزمون ورودی نیز شرکت کنند که این آزمون ورودی به صورت سراسری برای کلیه دبیرستانهای علوم و معارف شهید مطهری برگزار می شود و ستاد مرکزی برگزاری این آزمون، دانشگاه شهید مطهری است. سئوالات آزمون ورودی هم از درسهای ادبیات فارسی، عربی، زبان انگلیسی، ریاضی و دینی سال سوم راهنمایی طرح می شود البته همه درسها در این آزمون ضریب یک دارند.

- صلاحیت های عمومی خاصی برای داوطلبان تحصیل در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری وجود دارد؟

• داوطلبان باید علاوه بر صلاحیت های علمی و اخلاقی، به فراگیری دروس تخصصی آن علاقمند باشند لذا پس از موفقیت در آزمون علمی و مصاحبه تعدادی از متقاضیان برای تحصیل در این رشته جذب می شوند.

- وجوه تمایز کیفی دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی شهید مطهری با سایر دبیرستانها در چیست؟

• تمامی دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی شهید مطهری جزو مدارس برتر استانهای خود هستند و فارغ التحصیلان این مدارس با قبولی در دانشگاه، مسئولان آموزش و پرورش را متقاعد به حمایت از این دبیرستانها کرده اند. از نظر کیفی می توان به سطح معلمان و اساتید این دبیرستان اشاره کرد که بیشتر آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا بوده و با تجربه و توانمندی علمی جزو برترین اساتید درس مربوطه محسوب می شوند.

در منطقه 12 تهران که بیشترین جمعیت دانش آموزی را دارد و از نظر علمی نیز در مجموع برتر از سایر مناطق آموزش و پرورش است دبیرستان پسرانه علوم و معارف شهید مطهری توانسته عنوان اول در رشته و رتبه دوم در کلیه مدارس آن را به خود اختصاص دهد و قبولی صد در صد دانش آموزانش در موسسات آموزش عالی خود گواه بر موفقیت آموزشی این مدرسه است.

- دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری از نظر امکانات سخت افزاری و کمک آموزشی دارای چه امکاناتی است؟

• این دبیرستان دارای سایت کامپیوتر مجهز به 10 سیستم بوده که همگی به اینترنت پر سرعت متصل هستند. کتابخانه ای با 10 هزار جلد کتاب دارد که فکر نمی کنم مدرسه ای در تهران با این غنای کتابخانه ای باشد. سالن مطالعه برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. از نظر امکانات ورزشی هم این دبیرستان دارای سالن تکواندو، زمین فوتبال و زمین والیبال و زمین بسکتبال است.

- "پرورش" در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری چه جایگاهی دارد؟

• دانش آموزانی که در این دبیرستان هستند از نظر اخلاقی و اعتقادی بروز خاصی دارند. این دبیرستان محیط آرام و امنی برای کسانی است که هم بخواهند درس بخوانند و هم در این فضاهای پرورشی باشند. در کنار مسائل علمی و تفریحات، اطلاعاتی به منظور آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی در اختیار آنها قرار می گیرد و دست آنها را برای آینده شان پر می کند. اخلاقی بودن دانش آموزان و محیط سالم مدرسه، یک امتیاز ویژه ای برای دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری است.

- افرادی که از دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری فارغ التحصیل می شوند برای ادامه تحصیل چه مسیرهایی را می توانند انتخاب کنند؛ از نظر تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی.

• دانش آموزان این دبیرستان پس از پایان دوره متوسطه با توجه به توانایی علمی که به دست آورده اند می توانند برای ادامه تحصیل سه مسیر را انتخاب کنند که شامل تحصیل در حوزه های علمیه، تحصیل در مراکز خاصی نظیر دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه امام صادق (ع) یا دانشگاه رضوی و تحصیل در رشته های علوم انسانی دانشگاههای سراسری می شود.

دروس تخصصی رشته معارف و علوم انسانی به گونه ای برنامه ریزی شده که دانش آموزان پس از 4 سال تحصیل در این رشته توانایی علمی در سطح پایه دوم حوزه را کسب کنند. همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند مانند سایر دانش آموزان بعد از گذراندن دوره پیش دانشگاهی در کنکور سراسری شرکت کنند.

- فارغ التحصیلان دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهیدمطهری بیشتر در کدام رشته های علوم انسانی و کدام دانشگاهها قبول می شوند؟

• رشته پرطرفدار در میان فارغ التحصیلان این دبیرستان، رشته حقوق و الهیات است و بیشتر در دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه تهران یا علامه طباطبایی ادامه تحصیل می دهند.

- آیا وقتی دانش آموزان این دبیرستان در آستانه ورود به دانشگاه قرار می گیرند دغدغه رفتن به کلاس کنکور هم دارند؟

• دانش آموزان این دبیرستان از لحاظ علمی چنان قوی بار می آیند که دغدغه کلاس کنکور و ... برای آنها نداریم. البته خود مدرسه یک ایامی قبل از کنکور و ایامی از تعطیلات نوروزی را برای پیش دانشگاهی ها در نظر گرفته که در این ایام برایشان در محل مدرسه اقدام به برگزاری اردوی آموزشی می کند.

- دبیرستان علوم و معارف شهیدمطهری تاکنون چند دوره فارغ التحصیل داشته است؟

• این دبیرستان تاکنون 22 دوره فارغ التحصیل داشته است و امسال بیست و سومین دوره فارغ التحصیل می شوند. جالب اینجاست که برخی از اولین فارغ التحصیلان دبیرستان علوم و معارف شهید مطهری، در دوره های اخیر، فرزندانشان را برای ثبت نام به این دبیرستان می آورند.

- گفته می شود تعطیلات تابستانه دبیرستان علوم و معارف اسلامی نسبت به سایر مدارس کشور کمتر است. ایام تابستان را چگونه برای دانش آموزان این دبیرستان برنامه ریزی کرده اید؟

• تعطیلات تابستانه دبیرستان علوم و معارف اسلامی در دو مقطع صورت می گیرد. دانش آموزان 10 تا 15 روز پس از امتحانات خرداد ماه به تعطیلات می روند. پس از آن به مدت 5 تا 6 هفته در کلاسهای مباحث سیاسی، اعتقادی، مفاهیم، قرائت و تجوید قران، آموزش کامپیوتر و آموزش مکالمه زبان انگلیسی و کلاسهای ورزشی شرکت می کنند. مجدداً ایامی را برای سفرهای خانوادگی و استراحت تعطیل خواهند بود.

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گزارش: نیما شایان