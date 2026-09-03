دمای هوای کرمانشاه از شنبه تغییرات چندانی ندارد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی استان، اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی کرمانشاه طی چند روز آینده عمدتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، آسمان استان تا روز دوشنبه هفته آینده غالباً صاف خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و رشد ابر در مناطق مختلف پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: دمای هوا در بیشتر نقاط استان طی امروز و فردا روندی نسبی افزایشی خواهد داشت و انتظار میرود دما در این مدت اندکی گرمتر شود.
زورآوند تصریح کرد: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، تغییرات قابلتوجهی در دمای هوای استان پیشبینی نمیشود و دما در این بازه زمانی تقریباً بدون نوسان محسوس خواهد بود.
وی با بیان اینکه وضعیت جوی استان در روزهای پیشرو عمدتاً آرام و پایدار است، گفت: وزش باد و رشد ابر در برخی ساعات از پدیدههای مورد انتظار در این مدت خواهد بود.
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