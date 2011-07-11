مرحله چهارم واگنهای دو محوره حمل کانتینر تحویل داده شد

سید مصطفی میری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این شرکت در قالب تولید و فروش، 50 دستگاه واگن دو محوره با شرکت سمند ریل قرارداد امضاء کرده است که با تحویل این 10 دستگاه واگن، تا کنون 40 دستگاه واگن حمل کانتینر تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه آخرین سری این واگنها تا پایان تیرماه تحویل طرف قرارداد می شود، اظهارداشت: تولید هر دستگاه واگن بالغ بر 40 هزار دلار صرفه جویی ارزی در پی دارد که در این قرارداد برای ساخت 50 دستگاه، 2 میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد شده است.

مدیر کارخانه واگن پارس اراک با اشاره به اینکه خط تولید طراحی شده برای تولید واگن دو محوره حمل کانتینر زمینه اشتغال 55 نفر را در شرکت واگن پارس فراهم کرده است تصریح کرد: واگن کفی دو محوره حمل کانتینر با قلاب اتوماتیک و بار محوری 22.5 تن روباز بوده و می تواند یک کانتینر چهل فوتی و یا دو کانتینر بیست فوتی را حمل کند.

میری ادامه داد: واگنهای مشابه دو محوره موجود در دنیا فقط با قلاب کششی و بار محوری 17.5 تن طراحی و ساخته شده است اما ویژگی واگن طراحی شده شرکت، قابلیت نصب قلاب و کوپل شدن با تمام واگنهای باری است.

