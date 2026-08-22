محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای پیشرو افزایش و پوشش ابر در نقاط مختلف استان انتظار میرود و احتمال وقوع بارشهای نقطهای و پراکنده در برخی مناطق نیز دور از انتظار نیست.
وی افزود: دمای بیشینه در استان نسبت به هفته گذشته یک تا ۲ درجه سانتیگراد کاهش مییابد و پس از آن ثبات نسبی دماها تا پایان هفته حاکم خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۷ تا ۳۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
باقریشکیب گفت: شهرستان بهار با ثبت ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بود و اسدآباد و نهاوند نیز با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت گذشته گزارش شدند.
وی با اشاره به شدت وزش باد در برخی مناطق استان، افزود: سرعت باد روز گذشته در شهرستان فامنین به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید.
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